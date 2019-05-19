海南前4月實際利用外資同比增長近20倍

中評社香港5月19日電／今年以來，海南累計新增31家股東為世界、中國500強企業以及央企的重點企業；截至4月底，全省實際利用外資1.02億美元，同比增長近20倍。這是記者從海南省新聞辦公室18日舉行的新聞發佈會了解到的。



去年以來，海南市場主體數量持續快速增長，成為創業創新、擴大就業的重要支撐和海南自貿區、自貿港建設的重要推動力。截至目前，海南全省市場主體共79.4萬戶。其中，企業 28.1萬戶，佔全省市場主體總量35.4 %；個體工商戶51.3萬戶，佔市場主體總量的64.6%。



新華社報道，據了解，3月份以來，海南市場主體總量穩步增長，全省新增市場主體3.4萬戶，平均每天新增598戶。新增企業中，外資企業佔比較小但增速較快，特別是科學研究和技術服務業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等行業企業快速增長。今年以來，海南中遠海運投資有限公司等31家股東為世界、中國500強企業以及央企的重點企業相繼落戶，助力海南經濟發展。



外資招商方面，截至4月底，全省新設外商投資企業109家，同比增長3.7倍；實際利用外資1.02億美元，同比增長近20倍，增幅排名全國前列。外資投向旅遊業、現代服務業、高新技術產業和其他產業分別佔比為27.1%、40.6%、17.6%和14.7%。