新華社：出爾反爾——美式霸凌的誠信污點

中評社香港5月19日電／新華社今天發表國際時評，題為“出爾反爾——美式霸凌的誠信污點”，全文如下。



現代國際經貿關係以信用為基，以契約為要。然而，在中美貿易磋商中凸顯的美式霸凌卻是言而無信、出爾反爾。刺眼的誠信污點已難以抹去。



中美貿易磋商一年多來，美方不斷“變臉”，讓人“眼暈”——雙方剛達成不打貿易戰共識，美方就拋出加徵關稅清單；雙方確認相互尊重、平等互利的磋商原則不久，美方就搞極限施壓，還倒打一耙；在磋商嚴重受挫不久，美方就以“國家安全”為由，強迫企業終止商業合約，定向打擊中國科技公司。



美方也許還在其“交易的藝術”中“自嗨”，但這“難看的吃相”讓外界戒心重重。不僅是中國，美國的很多貿易夥伴也對美式霸凌的毀約背信深惡痛絕。



一年多來，美方復活冷戰時期的“僵屍”貿易工具，對多方揮舞保護主義“大棒”；同時脅迫貿易夥伴，單方面要求重談美韓自貿協定、北美自貿協定等存續多年的國際協定。



這些霸凌行徑傳遞了這樣的信號：只要胳膊夠粗、拳頭夠硬，就可以無視合作夥伴的利益和關切，可以隨意篡改原有合約條款。這就是“強盜邏輯”“叢林法則”。難怪歐盟、法國等多方領導人均斥責美方行為“非法”，是“完全不能接受”的單邊主義。



除了在經貿領域，帶著斑斑誠信污點的美式霸凌還污染了更多國際多邊領域。從跨太平洋夥伴關係協定、巴黎氣候變化協定，到聯合國教科文組織、聯合國人權理事會、萬國郵政聯盟，美國不談義務，只講利益，不止“悔棋”，更在“翻盤”。國際多邊合作根基正在被侵損，美國的國家信譽也日益折損。



美國是現行多邊貿易、金融體系的主要締造者，更是最主要的獲益者。二戰後，尤其是佈雷頓森林體系難以為繼後，美國建立起以美元為基礎的全球信用，並助力美國經濟長期領跑全球。但這絕不應當成為美國倚強凌弱的“底氣”，而應該是一份厚重的國際義務和責任。



人無信難立，國無信難興。美式霸凌以出爾反爾為始，以背信棄義為終，既失信于各國，也失信於時代，終將自毀門庭，自食惡果。