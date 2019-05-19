韓國瑜挺馬吳：處處攔阻設圍牆絕非良策

高雄市長韓國瑜19日出席前“行政院長”張善政新書發表會，兩人惺惺相惜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月19日電（記者 高易伸）“總統府”日前發函通知5月20日赴大陸管制期屆滿的馬英九、吳敦義，出境管制再延長兩年，馬、吳不滿下午開記者會痛批。中國國民黨高雄市長韓國瑜下午受訪認為，台灣人民一定要有信心，這奠基台灣的民主生活、民主方式及民主內涵，對外一定要大開大擴。處處攔阻、設立圍牆，絕非兩岸政策交往、交流的好方法。



韓國瑜下午在市立圖書總館出席前“行政院長”張善政的新書分享會，會後指出，不管是延長兩年、三年、五年或者終身不准，那就是代表一種心理。



韓國瑜強調，“中華民國”2300萬人怎麼看待自己的民主價值與優勢？前面有兩條路走，一條是“害怕恐懼”一條是“快樂信心”。韓反問，吳敦義主席即將解禁，要去大陸參加論壇或遞出橄欖枝，但突然就這樣管制，即使要去做一些遞出橄欖枝或交流，突然就延長“不必的”。



“立法院”院會5月初三讀修正通過《“國家”機密保護法》部分條文，明定辦理“國家”機密業務或核定人員，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制期間也從三年延長為最長六年。府方17日已正式發函給馬英九和吳敦義延長管制2年；“國防部”也已發函通知受影響的退役將領。



據了解，這次延長管制期限只針對馬、吳兩人，包括“總統府”前秘書長曾永權等人，到今天就解除管制，沒有延長。