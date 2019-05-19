陳茂波：經濟倘轉差　將推刺激消費措施

中評社香港5月19日電／中美貿易戰再起風雲，本港外貿勢受影響，政府最新公布今年全年經濟增長預測維持百分二至三。財政司司長陳茂波昨日表示，政府會密切留意中美貿易談判進展，目前不會輕舉妄動大幅調整全年經濟增長預測，避免令市場誤解。他指出，當局會做好“防風措施”，一旦出現預料之外情況，當經濟環境轉差時，內部需求對於“撐企業、保就業”很重要，屆時將考慮推出刺激本地消費的措施。



政府日前公布，本港今年首季經濟增長只有百分之零點六，整體貨物出口下跌百分之四點一，全年經濟增長預測維持百分之二至三。



星島日報報道，財政司司長陳茂波昨出席電台節目及隨後會見記者時表示，早在制定財政預算案時，特意觀察形勢，當時有指中美將達成共識，惟最近中美貿易談判出現波折，導致金融市場較為波動，並影響商業信心，現階段政府會密切留意事態發展，但毋須冒進做事就全年經濟增長預測作大幅調整：“貿易談判那麼多變數，我們覺得不要輕舉妄動作大幅調整，否則會令市場誤解，上半年出口反映去年的定單，我們估計，今年上半年疲弱一些，希望下半年好些。”政府如有需要，一般在八月公布第二季度經濟增長時作出調整。



他認為，中美貿易戰的矛盾對香港整體影響有限，但個別行業或受重擊，當引發外溢效應，整個環球供應鏈受牽連，對港商自然有影響，金融市場波動也會加大，政府會監察系統性風險，做好“防風措施”，萬一出現預料之外情況，“政府會幫手”，大方向與財政預算案提到的“撐企業、保就業、穩經濟、利民生”一致，要穩住經濟。