羅致光：政府會“認真考慮”輸入外勞

中評社香港5月19日電／立法會政府帳目委員會昨日討論勞工處就業服務，其間批發及零售界立法會議員邵家輝表示，各行各業正面對人手短缺的問題，呼籲政府引入外勞，否則會令“香港執笠”。勞工及福利局局長羅致光表示，明白有行業聘用人手有困難，政府會“認真考慮”輸入外勞。



據星島日報報道，邵家輝引述數據表示，零售業在二○一八年空缺超過七萬個，但經勞工處轉介的面試只有八千多人次，最終更只得一千八百多人成功就業。他續指，連同飲食業和建造業，合共仍有十七萬個空缺，認為“全香港都不夠人”。他強調，多個界別均反映人手不足的問題，盈利較低的公司亦不能承受提高工資水平聘請人手。



邵家輝反問，以每月十萬元招聘洗碗工當然不愁人手問題，但若採取如此做法公司成本上漲就要倒閉。他稱現時業界面對的困境，“就是擔心成本太高，就快‘執笠’，所以若（當局）不再輸入外勞，‘香港執笠’”。



羅致光承認香港勞工短缺及勞工市場情況緊張，認為如果經濟水平維持，香港人力只會愈來愈緊張，會在立法會人力事務委員會繼續討論相關事宜。他又表示，若個別行業面對人手短缺的困難，政府會“認真考慮”輸入外勞。



對於勞工處登記求職人數及就業招聘中心效率問題，羅致光指現時求職人士未必要走進辦公室找工作，會研究會否有其他更有效的關鍵績效指標。另由於求職形式轉變，就業中心功能可作變化，由以往的資訊轉介變成現時舉辦更多講座，包括如何有效改變招聘及工作條件，令僱主更容易聘請員工。