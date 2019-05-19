蔡執政三周年　吳敦義將端出下台倒數月曆

吳敦義明將召開記者會檢討蔡政府執政三周年。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月19日電（記者 張嘉文）5月20日是蔡英文執政三周年，中國國民黨主席吳敦義將和“立法院”黨團、智庫“國家政策研究基金會”，大陣仗一同召開“蔡政府施政3周年總檢討”記者會，並將推出“蔡政府失政（施政）回顧月曆”，倒數蔡政府下台的日子。



國民黨今天發出採訪通知，20日上午10點將在中央黨部的一樓中山廳，召開蔡政府施政總檢討記者會，有別於過去都是由文傳會、發言人體系召開，這一次特別由吳敦義親自率黨團和智庫一起出席。



根據流程規劃，記者會一開始將由智庫執行長高永光，先對於蔡政府施政3周年進行總評論。包括執行力不足、空轉、引發紛亂對立等，接下來則由智庫副執行長陳雄文進行各項重要數據評比。



第三部分則由國民黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、“立委”曾銘宗、王育敏、林奕華等人在記者會細數蔡政府三周年的失政回顧，並展示“蔡政府失政（施政）回顧月曆”。



月曆以倒數的方式，從本月一路倒數到明年520，每個月份都會列出過去3年同月份蔡政府各項的失政事蹟，在月曆上明年1月11日的投票日，還特別標出“掰”，象徵民進黨即將面臨政黨輪替。



而記者會最後將由吳敦義進行總結，並提出馬政府、蔡政府執政比一比，包括經濟成長率、“邦交國”數量等各項重要數據。

