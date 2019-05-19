日本撤銷美國產牛肉進口月齡限制

中評社香港5月19日電／日本厚生勞動省17日撤銷了作為牛腦海綿狀病（BSE）對策把進口美國產牛肉限定在月齡30個月以下的限制措施。內閣府食品安全委員會1月作出答復稱，即使進口月齡超過30個月的牛肉，對人的健康也沒有威脅。對進口美國產牛肉不設定月齡限制是2003年12月以來首次，時隔約16年。



共同社消息，希望增加對日出口的美國曾要求撤銷月齡限制。然而據分析，美國產牛出於經濟性考慮通常多在月齡20個月左右進行食肉加工，超過30個月的很少，對日本牛肉市場的影響有限。



美國農業部長珀杜發表聲明表示歡迎稱：“這是美國的畜產、出口業者獲得日本市場完全准入的好消息。”



厚勞省還撤銷了與美國產同樣限定月齡30個月以下的愛爾蘭產及加拿大產牛肉的進口限制。包括美國產在內，條件是除了容易積累致病物質的部分小腸及月齡超過30個月的牛脊髓等特定危險部位。



BSE是發生異常的蛋白質“朊病毒”導致牛腦呈海綿狀的家畜病。如果食用病牛牛肉，人也可能罹患致命的變異型克雅氏病。由於“朊病毒”隨著牛的月齡增長在牛腦等處積聚，發病風險增高，因此日本設定了月齡進口限制。



受厚勞省委託，食品安全委“朊病毒”專門小組去年4月起正式啟動撤銷月齡限制相關影響的驗證工作。去年11月彙總了“對人的威脅可以忽略”的結果，在網上公開徵集意見後，今年1月向厚勞相根本匠作出答復。



圍繞美國產牛肉，2003年美國國內確認出現BSE後，日本禁止進口。2005年以月齡20個月以下為條件重啟進口，但2006年1月發現混入危險部位因而再次禁止。同年7月恢復，2013年將進口限制放寬至月齡30個月以下。