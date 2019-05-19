延長馬吳境管期　府：符合比例原則

中評社台北5月19日電／“總統府”發言人張惇涵19日表示，考量到“國家”機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任“總統”、“副總統”等適度延長境管期，符合法律規範及比例原則。



馬英九、吳敦義今天下午針對出境管制期延長召開記者會，馬英九質疑，府方依據什麼延長他們的境管期，在沒有違法與洩密的情形下，根本是羞辱性的行政處分，他們將向“總統府”提出申復。



張惇涵表示，依據修正後的“國家”機密保護法規定，卸任涉密人員的管制期間最少3年，視情形得延長1次，最多3年。而考量到“國家”機密公文最低保密期限為10年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任“總統”、“副總統”等予以適度延長，符合法律規範及比例原則。



府方表示，對涉密人員的出境管制並不等於完全限制出境，對所有涉密人員更是一體適用，不分藍綠，只是需要依法提出申請，而現任者未來也必須適用相同的法律及標準。



中央社指出過去3年，包括吳敦義在內，相關人員多數的出境申請都予以核准，只有部分如中國等機敏地區才會有不同的做法，出境時並全力協助維安工作。基於“國家”機密保護及“國安”整體利益考量，本來就必須謹慎處理。



中央社引述黨政人士說法舉例指出，“外交部長”吳釗燮、“中華民國”駐泰國代表童振源，也因為擔任過“國安會秘書長”、“國安會”諮詢委員，管制時間也延長2年。