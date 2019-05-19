日媒：美國在汽車貿易方面加強對日施壓

中評社香港5月19日電／共同社分析指出，日美兩國政府就本月下旬首腦會談時不發表聯合聲明展開協調的背後原因是圍繞貿易的摩擦。美國特朗普政府17日宣佈認為汽車進口是安全上的威脅。根據談判結果，也有可能考慮限制數量。總統特朗普強調“國防產業的基礎在於汽車技術開發”，為保護本國汽車產業表現出強硬態度。在首腦會談前，對以汽車製造為重要產業的日本加強了施壓。



美國市場上進口車的銷量緊追美國車。據美國白宮的聲明顯示，進口車從1985年的460萬輛到2017年增至830萬輛，幾乎翻倍。2018年從日本進口172萬輛，數量僅次於墨西哥，排名第二。



美國有通用汽車（GM）、福特汽車等被稱為“三巨頭”的3大公司。然而2018年國內新車銷售方面豐田汽車以第3位的成績緊追福特，對其地位構成威脅。



特朗普政府分析道“（美國廠商的）技術革新能力面臨嚴重危機”。據稱將迫使日本大幅增加在當地的生產，並考慮限制進口數量。



圍繞數量限制，日本經濟再生擔當相茂木敏充17日在記者會上說明稱，美國貿易代表萊特希澤明確表示“不會要求日本”。特朗普政府在聲明中沒有提及具體的抑制措施。但在與加拿大、墨西哥締結的北美自由貿易協定（NAFTA）的新協定中設置了對美出口上限。美方積極評價這對解決問題“有幫助”，也有意見認為這暗示將提議對日限制數量。



日本“即使在農業領域作出一定程度讓步，也要保護汽車”（談判消息人士語）。這是由於汽車產業涉及零部件供貨商等廣泛產業，並創造了大量就業崗位。



另一方面，三巨頭組成的美國汽車政策委員會表示，“（對進口車）加征關稅將削弱全球範圍的（技術）競爭力，可能招致貿易對象國的報復”，並不完全贊同特朗普的政策。