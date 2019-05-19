羅文嘉：民調方式若有共識擬6月10日進行

中評社台北5月19日電／民進黨秘書長羅文嘉今天說，蔡賴代表17日協調時，雙方同意若針對民調方式有共識時，可以考慮接受在6月10日到6月14日這週進行初選民調；這是配套處理，初步共識，仍需最後確認。



中央社報道，賴清德挑戰蔡英文連任之路，民進黨17日邀請蔡賴代表進行第二次“總統”初選事務性協調，當天羅文嘉會後宣讀3點結論，兩場電視政見發表會一週一場，總計兩週時間；確定手機納入民調與採對比式民調，但手機民調占比與對比式民調的組合訂5月20日下午3時開會討論。



不過，賴清德17日晚間在臉書發表聲明指出，針對民進黨17日召開協商，黨中央會後記者會說明恐生誤會，賴清德表示，協商的前提是應依黨中央之前提出在5月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。



今天有媒體報道指，蔡、賴陣營雙方簽字的協調會議結論，其內容並無賴清德所稱“黨中央提出的期程，是在5月底前完成初選的民意調查”。賴清德陣營被質疑反悔或意圖變更。



賴清德行動辦公室發言人李退之今天表示，所謂的事務性協調會議，本來就是在中央黨部的版本下進行協調，也就是“總統”、“立委”都要在5月底完成初選提名作業。



對於媒體曝光文件，李退之表示，協調會議所謂的曝光文件，和羅文嘉在記者會公開說明部分，內容完全一樣，請不要被所謂的曝光文件混淆焦點，他再次強調，協商的前提，原本就是“總統”及“立委”的提名作業要在5月底前完成。



李退之指出，民進黨中常會3月6日通過“總統”、“立委”提名初選日程；4月10日中執會決議先進行“立委”民調初選、再進行“總統”初選民調作業，但不停止初選機制、不改變原有流程；5月1日黨中央又在中常會提出報告案，規劃5月底前完成“總統”初選民調。



李退之表示，不管是哪一個決議或辦法，賴清德都遵守黨中央的遊戲規則，也在這個前提下進行事務性協調。初選日程已從4月初、4月中一延再延，到現在還看不到盡頭，呼籲協商各方不要忽略了這些原來的大前提。

