新華財富實際控制人被從希臘引渡回中國

中評社北京5月19日電／廣東省公安廳19日通報，廣東警方將紅通對象、經濟犯罪嫌疑人鄭某和從希臘引渡回中國。這是廣東警方首次從希臘引渡經濟犯罪嫌疑人，也是“獵狐行動”開展以來，廣東警方首次從歐洲國家引渡涉經濟犯罪逃犯。



新華社報道，據通報，自2017年9月開始，相繼有群眾向廣州天河區警方報案，反映其在轄區內新華財富公司購買的基金產品未如期收到利息，懷疑被騙。接報後，廣州警方立案偵查。



經查發現，2013年12月至2016年6月期間，鄭某和等人未經金融監管部門批准，在不具備吸收公眾存款資質的情況下，通過公司網站、群發短信、QQ公眾空間、微信朋友圈等公開方式，以高額收益為誘餌，向社會不特定人員非法吸收存款，金額巨大，給被害人造成重大經濟損失。鄭某和作為新華財富公司法定代表人兼實際控制人，事發後拒不積極採取補救措施，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，並於2017年8月潛逃境外。應國際刑警組織中國國家中心局申請，2018年7月國際刑警組織對鄭某和發佈紅色通報。



在“獵狐行動”期間，當中國警方掌握鄭某和已輾轉至希臘藏匿的重要線索後，提請希臘執法部門對鄭進行抓捕。2018年8月3日，希臘警方依據紅色通報將鄭某和拘捕，中國警方隨即通過外交渠道向希臘方面提出引渡請求。2019年4月，希臘方面同意引渡鄭某和。5月16日，中國警方將鄭某和押解回國。