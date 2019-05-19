卓榮泰：若協調不如預期只能將黨版規劃送議決

中評社台北5月19日電／民主進步黨主席卓榮泰今天說，如果協調未能如預期，黨中央只能備妥5月1日通過的選務工作日程報告案送請中執會決議，公平公正辦理“總統”提名初選。



中央社報道，賴清德挑戰蔡英文連任之路，民進黨17日邀請蔡賴代表進行第二次“總統”初選事務性協調，當天羅文嘉會後宣讀3點結論，兩場電視政見發表會一週一場，總計兩週時間；確定手機納入民調與採對比式民調，但手機民調占比與對比式民調的組合訂5月20日下午3時開會討論。



不過，賴清德17日晚間在臉書發表聲明指出，針對民進黨17日召開協商，黨中央會後記者會說明恐生誤會，賴清德表示，協商的前提是應依黨中央之前提出在5月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。



民進黨秘書長羅文嘉今天說，蔡賴代表17日協調時，雙方同意若針對民調方式有共識時，可以考慮接受在6月10日到6月14日這週進行初選民調；這是配套處理，初步共識，仍需最後確認。



卓榮泰晚間透過臉書貼文指出，5月1日中常會中所作的結論其中一項：“5月27日（一）至5月31日（五）執行“總統”初選民意調查”，因此目前黨中央唯有的時程就是在5月底完成初選民調，若退一步來說，未來雙邊未能達成新的協調結果，黨中央就以該時程進行規劃。



卓榮泰說，賴陣營提到應該在5月底完成民調，是基於黨中央於5月1日提出的報告案，其中規劃的民調完成時間確實是在5月底，因此賴陣營所說的並沒有錯。

