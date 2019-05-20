社評：國民黨如何重建國共平台？

中評社台北5月20日電（評論員 林淑玲）今天是蔡英文執政屆滿三周年的日子，馬英九、吳敦義原應於這天解除境管，卻突然在5月17日被延長了兩年管制，且是在吳敦義向府方提出申請赴大陸出席國共論壇的同一天。馬、吳卸任三年首度聯袂召開記者會就為這事，這也代表國民黨急於重新打造國共平台，以及2020大選決戰兩岸！



馬英九偕同吳敦義19日周日下午召開記者會的動作並不尋常，兩人除了高調訴諸輿論表達對蔡政府延長境管的不滿，馬甚至以“羞辱性的行政處分”的重話來形容。在時間點，這也是蔡英文就職三周年前一天，蔡520將開記者會，馬吳搶佔話語權，在蔡宣揚政績前，質疑蔡粗暴違憲。此外，國民黨2020初選，馬吳均未參戰，他們以自己的高度，經由此一大動作鳴槍宣示2020大選決戰兩岸，兩人也確保他們在藍軍的領頭羊地位，以及在紅藍綠的探戈之間能扮演角色。



藍綠初選雖仍混沌，惟可以確定台灣2020大選主軸就是兩岸路線交鋒。民進黨最近透過各管道欲封殺兩岸交流，其實是害怕交流的正面效應在台灣民間發酵。海峽論壇、國共論壇預定6月舉行，其中，過去每年舉行的國共論壇，2017沒辦，2018因九合一選舉以及黨主席吳敦義仍在境管期內未舉辦，基於吳高度期望自己親自率團與會並爭取“吳習會”，原本認為延到今年520之後境管期解除就可以前往，國民黨也趕在5月17日送案入府申請，沒想到民進黨就趕在520之前完成修法，也在5月17日發布延長馬、吳境管，天下有這麼巧的事？不可能。



由此動作也可看出，要做“kingmaker”的吳敦義真的撩下去拚了。如果他6月赴陸並進行“習吳會”，返台之後肯定會被綠營打到萬箭穿心，但他顯然是鐵心要拚，並沒有要做怕東怕西的“不沾鍋主席”。中國國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢日前接受中評社訪問也透露，吳敦義5月13日會見郭台銘時，特地向郭解釋國民黨目前的兩岸政策主張，並叮嚀郭必須謹慎論述兩岸關係。吳要親自緊抓國民黨的兩岸路線，重新打造國共平台企圖心表露無遺，這除了是著眼於2020大選，也是為國民黨重返執政後為黨及個人所做布局。



民進黨這次透過修機密保護法來延長對馬英九、吳敦義的境管，表面理由是防洩密，實際上是卡住藍軍最大咖的馬吳兩人赴陸會見大陸高層，防堵國共領導人會面，不希望在2020選前看到“習馬會”、“習吳會”登場 。5月初第四屆兩岸媒體人北京峰會，大陸政協主席汪洋會見兩岸媒體人的談話就被綠營天翻地覆的炒作，接下來，若是國共領導人會面，大陸領導人親自會見台灣訪問團，談兩岸、談台灣，對民進黨、蔡政府的衝擊肯定更大。蔡政府無法讓馬、吳不登陸，只好使出延長境管的招數，把他們鎖在台灣。



吳敦義2017年8月20日就任國民黨主席後，國共平台運作始終不理想，馬、吳登陸不成，國共平台能否恢復穩定運作，取決於國民黨接下去的表態，以及2020黨內初選的發展。目前初選參與者，韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平各有不同的兩岸論述。韓、朱最貼近國民黨中央；郭雖也是強調“一中”，但表述方法被質疑變了“兩國論”；常被質疑“藍皮綠骨”的王則是表示要找新名詞來取代“九二共識”。馬、吳的兩岸論述也有不小的差異，其中，馬英九多次強調，“一中各表”絕不會表到“兩國中國”、“一中一台”、“台灣獨立”，他也於2015的“馬習會”當面向大陸領導人習近平說明過。



相較於吳敦義過去只談“九二共識、一中各表”，且“各表”元素多於“一中”；馬英九對“一中各表”的補充表述，應可視為吳敦義重新打造國共平台的通關密語，也是國民黨再創高峰的關鍵。2020決戰兩岸，在綠藍白三足鼎立的詭譎戰局，國民黨切莫忽略了自己的兩岸優勢。

