中評鏡頭：張善政教授妻子優雅低調

張善政牽著愛妻張琦雅步入會場。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月20日電（記者 高易伸）表態參選2020的前“行政院長”張善政昨日在高雄市立圖書總館分享新書《做事的人：張善政的斜槓探索人生》，妻子張琦雅也隨行陪伴，一路緊牽，體貼呵護。張善政擁有豐富完整的“學霸”學歷，建國中學、台灣大學土木工程學系學士、史丹佛土木與環境工程學碩士及康乃爾大學土木與環境工程博士，外界自然也好奇他另一半背景。



張善政妻子張琦雅為台北大學商學院企業管理研究所博士，過去曾任中佳電腦銷售工程師、牛頓雜誌社資深編輯、外貿協會產品設計處英文秘書，當過國際會議同步、逐步口譯員，也曾在淡江大學、靜宜大學擔任過助理教授，現為中國文化大學國際企業管理學系專任助理教授。根據文化大學的介紹，張的學術研究領域在服務行銷、組織行為及理論、組織文化與企業文化、商管類個案研究等。



張琦雅身形嬌小，站在張善政身邊更顯小鳥依人，雖然今年61歲，但外表凍齡且優雅、低調氣質。



今年元月中張善政偕妻子現身花蓮縣文化局美術館參觀攝影展，張琦雅的美麗身影才被媒體捕捉，這次張琦雅隨丈夫來高雄出席新書分享會，再次被媒體關注。



張善政疼妻，去年就曾在臉書貼出一張跟妻子的合影照片，當時因流行“撩妹金句”，張善政還特意寫下“張太太的美不能只有我看到”，貼文一出吸引不少支持者與朋友留言按讚，也算高調曬愛。



張善政是馬英九任內最後一任“行政院長”，當時雖是看守“內閣”，但他善用科技腦、科技人角度思考政務，頗受藍綠兩黨推崇。如今張善政分享新書，外界也關注這位宣布參選2020、任內頗受好評的前院長，未來是否跟藍營郭台銘或韓國瑜等搭檔組“夢幻組合”。