潘功勝：外匯市場和人民幣匯率獲有力支撐

中評社北京5月19日電／中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝19日在接受媒體採訪時表示，中國經濟金融的穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供了有力的基本面支撐。



新華社報道，潘功勝認為，當前，中國經濟運行總體平穩，主要指標保持在合理區間，新舊動能轉換加快，宏觀經濟基本面良好。4月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，繼續處於擴張區間。宏觀政策操作空間較大，政策工具豐富。今年以來，穩健貨幣政策強化逆週期調節，增強政策前瞻性、靈活性，保持了流動性合理充裕，促進了社會信用較快增長，貨幣金融條件鬆緊適度，金融部門對民營和小微企業支持力度進一步加大。4月末，廣義貨幣M2同比增長8.5%，比上年同期高0.2個百分點。



中國經濟金融的穩健運行，為外匯市場和人民幣匯率保持合理穩定提供了有力的基本面支撐。今年以來，中國外匯市場運行平穩，境外資本流入增多，外匯儲備穩中有升，外匯市場預期總體穩定。



潘功勝表示，央行將按照既定方針，堅定不移擴大金融開放，保持金融改革開放政策的連續性穩定性，堅決落實已部署的金融改革開放政策，進一步推動金融市場雙向開放，深化外匯管理改革，提高跨境貿易投資自由化便利化水平，切實維護境外投資者合法權益，為境內外投資者創造更加便利友好的投資環境。



近年來，央行在應對外匯市場波動方面，積累了豐富的經驗和充足的政策工具，根據形勢變化將採取必要的逆週期調節措施，加強宏觀審慎管理。打擊外匯市場的違法違規行為，維護外匯市場的良性秩序。



潘功勝表示，我們完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。