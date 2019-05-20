中評關注：蔡英文突破賴清德台南老根據地

蔡英文台南行與郭信良同框，遭挺賴陣營怒嗆與狼共舞。（中評社） 中評社台南5月20日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選蔡賴相爭，雙方人馬帶台南撕破臉，挺賴人馬不滿蔡與退黨奪下議長的郭信良陣營靠攏，嗆蔡為初選甘與“叛黨集團”合作、與狼共舞，應該退黨。爭議延燒到19日，郭信良發表聲明否認叛黨，只是反抗新潮流系。



蔡、賴相爭在台南白熱化，主要是地方泛新潮流系挺賴勢力和傳統非賴系鬥爭的延續。但此次針鋒相對的程度，嗆辣批蔡用詞之重，前所未有，也反映出挺賴陣營強烈的危機感。



以新潮流系地方大老、市黨部主委黃先柱為主的挺賴陣營，先以已對跑票議員僅被停權一年半，痛批是英派為初選強行操作的結果，還為此不怕關閉市黨部兩週；17日再看到蔡與奪下議長的郭信良陣營、包括幾位跑票聲援郭的議員也同框靠攏，挺賴陣營的不滿與憤怒終於大爆發。



包括黃先柱與代表民進黨角逐議長寶座失利的市議員邱莉莉，先後跳出痛批蔡，為了初選，竟與狼共舞、與叛黨集團默契交換，踐踏黨紀、黨魂，只求在賴清德大本營突圍？嗆蔡何不退出民進黨初選。



蔡英文雖辭去黨主席，但仍是執政黨的“總統”，“直轄市”黨部主委黃先柱是挺賴的急先鋒，曾任中央黨部發言人的邱莉莉，都跳出重炮轟蔡，批蔡用詞之重，可謂前所未有。



已遭民進黨除名、現為無黨身分郭信良19日發出六點聲明，重點在揭露2018年的議長選舉時，郭認為在新潮流黨部主委與總召配合新潮流院長（賴清德）強勢運作下，為了排除異己，以違反程序的方式，企圖掌控議會資源，橫柴入灶，郭自認退黨參選議長，是對派系力量全面介入的反抗。郭信良說“我不是叛黨，我只是反抗新潮流利用行政資源一手遮天、排除異己掌控台南而已，至今從未背離民進黨的理念價值。”



台南這場挺賴與反賴的針鋒相對，賴清德本人並沒有回應，蔡英文則是有初選辦公室發言人阮昭雄回應指出，17日的台南行程除了市長黃偉哲、議長郭信良，並有許多南市議員、里長，各黨派都有；面對初選，團結才是支持者期待的，如同蔡要照顧所有國民，建設沒有藍綠，更不會有黨派之分。



台南是賴清德的根據地，現在卻也成了反賴、挺英的先鋒。蔡英文17日台南行，造勢動員與接觸的對象，已經跨出傳統的英派、“正國會”派系，正以有系統、有組織的向無黨的地方公職、基層、社團挺進；挺賴勢力大動作嗆蔡，似乎也反映挺賴陣營強烈的危機感。