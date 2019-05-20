中評關注：躲開藍色漩渦　張善政角色更靈活

張善政2016年5月親赴屏東探視被日本海上強扣的琉球籍漁船東聖吉16號船員及家屬。（中評社 資料照） 中評社高雄5月20日電（記者 高易伸）張善政是馬政府任內最後一位“行政院”院長，在位109天看守“內閣”意味濃厚，但張以科技人、理工腦處理政務，短時間內備受藍綠肯定及民眾好評，親民溫和卻堅定的人格特質讓他受到關注。尤其任內遠赴屏東處理小琉球漁船東聖吉16號漁船因航行至沖之鳥礁捕魚卻遭日本保安扣押事件，捍衛漁權處理的有守有為，令人印象深刻。



2016年4月25日琉球籍漁船東聖吉16號在沖之鳥礁附近公海作業被日方扣押，付出日幣600萬訴訟保證金才獲釋，5月5日下午人船終於返回琉球大福漁港，當時船長潘建鵬與母親潘蔡黃菊在港邊重逢相擁而泣，讓不少“國人”揪心。當時專程至屏東小琉球接船、探視的就是時任“行政院長”張善政。



張善政安撫船長及家屬說，我們會幫你抗議、討公道，這次歷險回來，民眾跟他一樣都在這裡關心他、迎接他。由時當時快要政黨輪替，張善政也宣布啟動護漁任務，要讓日本知道台灣的立場。同時還向即將就職的蔡英文喊話說，達護漁決心不是要引發衝突，而是後面讓日本體會我們的決心後，靜下心來跟我們好好協商。我們幫蔡政府開一條路，未來她們只能做更多，若做少了就不叫全力了。



張善政捍衛漁民生存權，勇於向日本表達台灣立場及不滿，反觀現在的民進黨政府，一昧讓步日本，屏東、宜蘭、蘇澳的漁民再也不敢去沖之鳥礁的公海捕魚，台灣的海上漁權與利益在這3年中逐步消失。也或許是張善政擔任過“行政院長”，擔憂台灣的前途與未來，決定宣布參選2020，雖然他是無黨籍，卻受到國民黨內包括郭台銘、韓國瑜等人推崇。如今張善政表達不介入國民黨“總統”初選，避開這股藍色旋渦，對他未來想實踐的報抱負，反而是加分的。



有媒體形容張善政是最強工具人，倒不如說張個人可以自己擔當領袖，也能扮演最佳CEO的執行輔助角色。