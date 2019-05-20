中國第十八批赴黎巴嫩維和建築工兵分隊出征

中評社北京5月20日電／新華社消息：中國第十八批赴黎巴嫩維和部隊建築工兵分隊19日在陸軍第74集團軍某工兵旅舉行成立暨出征大會。維和官兵頭戴藍色貝雷帽、身穿佩帶中國國旗和UN臂章的迷彩服，躊躇滿志、整裝待發。



據了解，該維和分隊以陸軍第74集團軍某工兵旅為主，抽組特戰警衛、醫療救護、外語翻譯人員組建，共200名官兵，下設2個平面建築排、2個立體建築排和1個作戰勤務保障排，選配有建築、汽修、機修、電工、醫療等30餘類技術人員和近60件（套）裝備。他們將部署在黎巴嫩南部緊鄰以色列邊境地帶，主要擔負道路修建、藍線栽樁作業、工程建設、工程維護、人道主義救援等維和任務。



為更好應對任務區域嚴峻形勢和各項挑戰，他們按照黎巴嫩營區建設模擬訓練場，圍繞基礎體能、專業技能、分隊戰術和安全防衛等課目展開了近3個月的集中強化訓練，針對途中遇襲、恐怖分子衝撞營區、防敵空襲等多種突發情況進行了研究和演練，並對當地風土民情、外事紀律和涉外禮儀等內容進行了學習，確保部隊到達後能快速熟悉情況，圓滿完成維和任務。



儀式結束後，第一梯隊出征的100名維和官兵將從昆明搭乘專機飛赴黎巴嫩任務區，與第十七批任務分隊展開輪換交接，執行為期12個月的維和任務。



維和分隊隊長朱俊說：“在接下來的一年裡，我們要以頑強的意志、過硬的作風、專業的素養，用實際行動確立中國標準、打造中國品牌，為軍旗添彩，為祖國爭光。”



據了解，這是這個工兵旅第三次派遣部隊走出國門、赴黎巴嫩執行維和軍事任務。