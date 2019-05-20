駐日美軍撤離關島　專家深入解析

普天間基地機場是美海軍陸戰隊在日規模最大的武裝直升機機場，位於普天間市中心。（資料圖） 中評社北京5月20日電／央廣網消息：據報道，根據美國與日本先前達成的協議，美國駐扎日本沖繩的海軍陸戰隊人員將部分轉至關島。美方官員近日披露，這些人員最早將從2024年10月起部署到關島。



那麼，圍繞駐日美軍轉移的問題，美日之間談了十幾年都沒有實質性行動，為什麼現在突然有了進展？就相關話題，CNR國防時空軍事觀察員梁芳將為您作深入解析。



軍事觀察員梁芳認為，美國在與日本談了十幾年後，終於做出轉移駐日美軍的決定，主要是想強化在西太平洋的軍力部署，同時也是為了緩解與日本民眾之間的矛盾。



梁芳：從美軍角度來講，轉移駐日美軍是美國印太戰略軍力調整的一個重要組成部分。現在美國駐日本的軍隊主要是針對朝鮮半島，駐澳大利亞的軍隊主要針對南海和印度洋，關島則是美軍在西太平洋地區的一個重要戰略支點，向關島部署兵力主要是為了強化美國對西太平洋的影響。



從日本角度來看，美軍駐日本沖繩基地的官兵一直不受日方的歡迎。美國大兵不斷地酗酒、強姦、殺人、販毒等等，造成日本方面嚴重不安全感，加之美軍機場位於城市中心，戰機每天起降極為擾民。日本當地民眾為此多次跟日本政府交涉，希望美軍基地盡快搬遷。



美國減少駐日美軍的數量，從表面上看好像是做出了讓步，但實際上美軍沒有宣布完全撤出，沖繩的美軍基地依然存在，暫時離開但並不意味著永遠離開，美軍可以隨時再回來。這是一個緩兵之計，表面上緩解了矛盾，但是深層的矛盾仍然沒有解決。



軍事觀察員梁芳分析，美國之所以要把駐日美軍轉移到關島，是因為關島是其能掌握戰略主動權的樞紐。



梁芳：關島位於第二島鏈，馬里亞納群島的南端，面積只有547平方公里，人口也就是17萬多人，是美國海外的一個屬地。

