媒體民調：柯聲勢上揚　郭比韓有勝算

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北5月20日電／針對2020大選藍綠白人士支持度，《聯合報》今日發布民調結果顯示，在無黨籍台北市長柯文哲參選的前提下，中國國民黨不論派出高雄市長韓國瑜或鴻海董事長郭台銘，目前聲勢都僅與柯相當，已無優勢，但仍領先民進黨的蔡英文或賴清德五至九個百分點。若柯文哲不參選，轉為藍綠對決，目前藍營雖暫居領先，但優勢並不明顯，且韓、郭相比，郭台銘反而較韓國瑜更有勝算。



各種競選組合顯示，韓國瑜支持率都較三周前下滑5%，取而代之是柯文哲的聲勢上揚，支持率較三周前上升3%至7%，與藍營韓國瑜或郭台銘並列兩強；蔡英文和前“行政院長”賴清德則是敬陪末座。



據《聯合報》今天發布的2020“總統”大選民調顯示，在藍、綠、白的對戰組合下，柯和韓分別以32%、31%支持度並列領先，蔡以22%殿後。若國民黨派出郭台銘，柯獲31%民眾支持，郭支持率29%，兩人支持率也在抽樣誤差範圍內，21%屬意蔡。



若民進黨改推賴清德角逐大位，同樣和柯及韓三方爭霸的情況下，柯、韓分別以33%及31%支持率領先，23%擁賴；國民黨若推郭台銘，柯獲31%選民支持，郭支持率28%，23%屬意賴。



調查也發現，當蔡英文與韓國瑜對決，韓目前以44%支持率領先蔡的38%；若是蔡英文與郭台銘對決，郭以46%支持率領先蔡的33%，領先蔡的幅度由韓國瑜出馬的6%擴大為13%。



若為賴清德與韓國瑜競逐，韓與賴分獲40%左右民眾支持，聲勢相當；國民黨改派郭台銘，則郭以43%支持率超前賴7%。



交叉分析發現，20至39歲年輕選民及無政黨傾向的中立選民，以支持柯文哲居多，三周前調查即顯示，柯在各類選舉組合中，約獲得45%年輕選民及30%中立選民支持；這次調查，柯在20至39%歲年輕選民中的支持率介於53%至58%，頗有斬獲，中立選民中所獲支持也增為35%至40%，是柯支持率上揚的最主要原因。



韓國瑜雖以凝聚藍營支持者為其優勢，在柯參選的情況下，不論對上蔡或賴，泛藍支持率皆高出郭台銘8到10%，在各種選舉組合中，韓也是高屏澎民眾最支持的“總統”參選人；不過，相對於郭台銘，韓對於20至29歲選民及無政黨傾向選民的吸引力較低，以致當柯文哲不選時，郭台銘反而會因為受惠於原本挺柯年輕選民的轉向支持（由約20成增為40%），進而拉大與蔡、賴的差距。



調查於5月13日至15日晚間進行，成功訪問1103位成年民眾，另320人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差正負3.0%以內。調查採全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。