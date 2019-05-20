莫讓寬帶免費套餐成“套路”

中評社北京5月20日電／購買手機套餐，獲贈免費寬帶，這樣的通信套餐實用又划算，給消費者帶來了許多實惠。然而，不少手機用戶近日反映，自己一年前辦理的免費寬帶開始悄悄收費，想要取消卻困難重重。



各大運營商推出的寬帶免費套餐吸引了不少消費者，大家選擇這一套餐的目的就是想省點事省點錢。然而，一些所謂的寬帶“免費套餐”產品在過了免費期後竟然悄悄地變成了“自動收費套餐”，甚至成了難以取消的“牛皮癬套餐”或“賠償套餐”，消費者不僅稀裡糊塗地花了冤枉錢，還生出不少煩惱。



目前，國內固網寬帶及移動用戶數增長空間日漸收窄，寬帶免費套餐成了運營商開拓市場的利器。誠然，寬帶免費套餐確實給消費者帶來了不少實惠，降低了消費者的資費負擔，但部分運營商針對免費套餐的推介運營及善後工作還存在很多問題，讓免費套餐變了味，給消費者添了堵。



比如，有的運營商在推介免費套餐時只談福利不談限制，只談免費不談責任，對消費者實行選擇性告知或者欺騙式告知，使消費者誤認為套餐到期後會自動取消，或者會得到有關消費選擇提示；有的運營商為消費者辦理套餐時非常熱情，效率很高，對消費者的套餐取消請求則態度冷漠、一拖再拖；有的運營商對無成本取消套餐設置苛刻的條件，消費者幾乎難以實現，比如要求消費者原原本本退回當初安裝寬帶時的路由器、網線、零配件甚至包裝物；有的運營商在沒有協議的情況下強行收取撤機費或索要撤機賠償……這些行為涉嫌虛假宣傳、亂收費用、強制交易，都在一定程度上觸碰了誠信底線、商業道德底線和法律底線，侵犯了消費者的知情權、自主選擇權和公平交易權。



杜絕寬帶免費套餐成“套路”，運營商必須端正運營理念，嚴格履行法律義務，從宣傳告知、產品退出、免費和收費銜接等環節入手，全面規範運營行為，讓免費套餐清楚明白，給消費者真正的優惠獲得感，為消費者的權益提供更好的保障。運營商要想留住消費者，還得靠提速降費、靠優質服務、靠誠實信用，應該放遠眼光，算好發展長遠賬，真正尊重消費者，讓消費者獲得良好的消費體驗。如此，才能不斷積累市場信譽和口碑，贏得消費者的信賴。



同時，電信主管部門、市場監管部門等必須依法依職介入，清除“套路”和“陷阱”，倒逼運營商增強套路規避意識，為消費者放心消費、明白消費創造良好環境。



來源：經濟日報 作者：李英鋒

