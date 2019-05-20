規範信息披露是資本市場的生命線

中評社北京5月20日電／科創板作為資本市場改革“試驗田”，其相應的改革舉措未來將推廣到其他板塊。因此，科創板如何真正落實以信息披露為核心的證券發行註冊制，成為市場關注的焦點之一。



與核准制相比，註冊制是一種更為市場化的股票發行制度，以信息披露為中心，股票發行時機、規模、價格等由市場參與各方自行決定，投資者對發行人的資產質量、投資價值自主判斷並承擔風險，監管部門重點對發行人信息披露的齊備性、一致性和可理解性實行監督，強化事中事後監管，不對其投資價值和持續能力作出判斷。



當前，科創板試點註冊制的相關制度已經公開向社會徵求意見。一個總原則是，以信息披露為核心，打破行政審批思維，向市場思維進化。什麼是市場思維？簡單說，IPO把關者將由監管部門轉為市場，而且股票上市的標準是：股票能否發出去，市場認不認可，投資者願意用什麼價格去買。註冊制把選擇股票的權利和新股定價權交給了市場，最大限度地發揮市場作用，提高資源的配置效率，平衡供求關係，防止股價虛高；同時減少權力尋租空間；完善市場結構，讓“殼”資源沒有了價值。



試點註冊制，最關鍵的是以信息披露為核心。資本市場不僅是資金市場，也是信息市場。正如證監會主席易會滿所說，信息披露是市場的生命線，猶如“氧氣”對人的重要性一樣。要通過公開透明的信息披露，讓投資者看得見、看得清，更好地實現“用手、用腳投票”。



因此，以信息披露為核心，打破行政審批思維，對於試點註冊制的成功極其關鍵。對科創板擬上市公司要有更強的信息披露要求，信息披露的範圍要更廣、質量要更高，通過真實、可靠、及時、準確的信息披露，來解決投資者對公司的判斷問題。因此，發行人的信息披露放在最核心、最重要的位置。註冊制以最大限度滿足投資者對IPO信息披露需求為審核目的，讓投資者對發行人的投資價值予以判斷，並作出相應的投資決策。監管層對發行人的投資價值不背書、不擔保，讓投資者學會理性投資。對於不能充分實現信息披露的公司，即使僥幸上了科創板，也會面臨更嚴厲的懲罰措施。



同時，註冊制實行“監審分離”，交易所負責IPO專業審核，證監會專注於市場監管，形成合理分工。註冊制在IPO標準的設計上講究兼容並蓄，尊重國際慣例，倡導包容性與開放性，設置多通道的IPO和退市標準，營造良好的市場競爭環境。目前，科創板的受理全程已搬到了互聯網上，接受市場各方監督；具體程序中，無論材料報送、受理、說明、問詢、反饋，都在系統中完成、留痕，讓權力遠離審核，讓審核擁抱專業，科創板正在扎扎實實地走好“去權力化”的第一步。



當然，決定註冊制成敗的一個關鍵在於如何設計投資者利益保護機制，這也是制約發行人披露虛假信息、欺詐發行的“達摩克利斯之劍”。



來源:經濟日報 作者：祝惠春

