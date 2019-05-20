從經濟數據看未來廣州

中評社北京5月20日電／近日，廣州市11個區2019年第一季度經濟運行情況陸續公布。廣州市一季度經濟數據顯示，實現地區生產總值5507.71億元，同比增長7.5%，實現了“開門紅”。在總量方面，天河、越秀、黃埔占據前三。在增速方面，南沙成為“黑馬”殺出重圍，以11.9%的增速排名全市第一。



廣州給人印象最深刻的關鍵詞有兩個——“千年商都”和“美食之城”。不過，深入廣州的經濟數據來看，其實廣州正在經歷數十年未有之產業大變革，以南沙為例：



一季度第二產業仍是南沙推動經濟增長的主要動力。第二產業增加值211.51億元，占GDP總量的63.2%，拉動全區GDP增長8.7個百分點，增長貢獻率達73.14%。從具體行業看，其中，一季度工業拉動GDP增長5.8個百分點；建築業拉動GDP增長2.9個百分點；其他營利性服務業拉動GDP增長1個百分點。



南沙在靠實業拉動經濟上行，同時解決就業、稅收、產業聚集的問題，這也是廣州非常清晰的一條發展主線。從數據上來看：去年，南沙區汽車製造業實現工業產值1031億元，成為南沙首個產值超千億元的先進製造業產業集群。



在汽車方面，廣州正在擴大自己的優勢，而且越來越重視科技因素：南沙正規劃10平方公里的智能網聯汽車產業園，新能源車方面，南沙已經聚集了以晶科電子為代表的一批大功率LED芯片模組、半導體先進封裝及新能源汽車核心部件的中上游產業鏈製造龍頭企業，形成了以廣汽豐田為龍頭的千億級汽車產業集群。



南沙在做什麼？從數據來看，至少正在夯實廣州“六大產業”支柱中的兩大產業——汽車、新材料及新能源（即NEM），當然，還不止於此。



廣州確認的“六大產業”支柱是新一代信息技術、汽車、高端裝備、生物醫藥、新材料及新能源、生產性服務業，不是傳統貿易，更不是房地產和大家慣常認為的餐飲美食。



廣州的巨大產業轉變並未完全在老城區展現，更多是在土地資源更為充裕，成本相對較低的南沙、黃埔、增城、從化等區域得以生發。而這些支柱產業的變化因為遠離普通市民、遊客的生活，廣州在這些方面的展示又過於“低調”，所以並未改變老廣州在普通人心中的印象。不過，廣州已經用一季度的經濟數據告訴更多關注者：廣州不僅僅有廣交會和美食，還有現代化產業體系，南沙在其中發揮了重要的作用。

