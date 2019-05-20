把握大數據產業發展機遇

中評社北京5月20日電／廊坊作為河北省的一個地級市，大力發展數字經濟，在廊坊經濟技術開發區打造大數據產業高地並取得顯著成績，在創新發展上邁出了堅實步伐。



大數據產業是面向未來的大產業。一方面，大數據產業作用重大。人類社會正處於大數據變革的時代。大數據技術和產業的發展，對於科技變革、經濟發展、社會治理等方面都將產生深遠影響。僅以經濟為例，大數據產業是數字經濟發展的核心力量。以數據流引領技術流、資金流、人才流、物資流，將深刻影響社會分工協作的組織模式，促進生產組織方式的集約和創新，對推動經濟高質量發展具有關鍵作用。另一方面，大數據產業前景廣闊。據研究機構測算，2017年我國大數據產業規模約為4700億元，同比增長超30%；2018年預計將達6000億元。按照相關產業目標，到2020年，我國大數據相關產品和服務業務收入將突破1萬億元。展望未來，大數據的價值實現是無止境的，以數據價值挖掘為創新要素的大數據產業發展也將是不可限量的。



近年來，隨著大數據發展上升為國家戰略，我國大數據產業發展打開了新局面，在完善頂層設計、加強技術創新、推進行業應用、推動集聚發展等方面均取得顯著進展。全國各地陸續出台160餘項大數據規劃、指導意見等政策文件。適應大數據發展的政策環境已初步形成。大數據產業是一種新興的經濟形態，推進其發展需要示範引領先行。為此，國家設立了貴州、上海等8個國家大數據綜合試驗區，圍繞數據資源管理與共享開放、數據中心整合、數據資源應用、數據要素流通等重點方向開展系統性試驗，有關工作取得了明顯進展。



在政策、需求、技術、資本等多重因素作用下，我國大數據產業發展站到了風口之上，應用領域不斷拓展，數據紅利持續釋放，產業企業加速成長。由於我國大數據產業快速集聚的態勢日益明顯，包括廊坊經濟技術開發區在內的數字經濟熱土吸引力在進一步增強，地方經濟發展也迎來了更大機遇。



當前，我國大數據產業發展方興未艾，但也面臨著技術創新與支撐能力不強、大數據應用水平不高、產業支撐體系不完善、人才缺口大等困難和問題，仍需各方協力攻堅克難。大數據綜合試驗區和產業聚集地在此過程中勇擔當、善作為，進一步做好改革創新工作，不僅有利於自身的發展，也將為數據強國建設作出更大貢獻。



來源:經濟日報 作者：周 雷

