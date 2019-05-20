守住不發生系統性金融風險的底線

中評社北京5月20日電／習近平總書記在省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班開班式上強調，要增強憂患意識，未雨綢繆，精准研判、妥善應對經濟領域可能出現的重大風險。金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。經濟興，金融興；經濟強，金融強。防範化解經濟領域可能出現的重大風險，重點是防控金融風險。守住不發生系統性金融風險底線，這是中國建設現代化經濟體系、實現高質量發展的必然要求。



經濟日報發表上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心副主任、同濟大學財經研究所所長石建勛文章表示，防範化解金融風險既是一場攻堅戰，也是一場持久戰。當前和今後一個時期，我們要更加重視防範化解經濟領域重大風險，特別是重視防範化解系統性金融風險，將其放在更加緊要的議事日程上，優先考慮、重點解決。要從兩個方面發力，平衡好穩增長和防風險的關係，精准有效處置重點領域風險，堅決打好防範化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰。



文章提出，其一，加快推進金融回歸本源，為實體經濟發展提供穩定、全面、高質量的金融服務。



金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職，是金融的宗旨，也是防範化解重大金融風險的根本舉措。從世界金融發展的歷史看，金融的本質是服務實體經濟，金融業的發展歷史就是不斷改進和提升服務實體經濟能力的過程。國際金融危機給我們的深刻教訓是，金融的發展只有與實體經濟緊密結合，虛擬經濟的發展只有建立在服務服從於實體經濟的基礎上，當好實體經濟的“血庫”，相互促進，共同發展，才能取得雙贏。因此，金融回歸本源，服務好實體經濟，服從服務於經濟社會發展，不僅是穩金融的大原則、大方針和大方向，是防範化解金融風險的必由路徑，也是中國經濟與金融健康穩定發展的重要前提和保證，必須認真貫徹執行。要加快深化金融供給側結構性改革，以金融體系結構調整優化為重點，優化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。



進一步看，實體經濟健康發展是防範化解金融風險的基礎。要注重在穩增長的基礎上防風險，強化財政政策、貨幣政策的逆周期調節作用，確保經濟運行在合理區間，堅持在推動高質量發展中防範化解風險。既要下大氣力維護金融穩定，也要創造性地開展工作，不能因為教條而僵化不前，對風險束手無策，導致風險擴散甚至加劇。要繼續實施穩健的貨幣政策，把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，合理把握結構性去杠杆的力度和節奏；高度重視逆周期調節，既充分考慮經濟金融形勢的新變化，做好預調微調，也要把握好度，決不搞“大水漫灌”。總的來說，要把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來，通過機制創新，引導金融機構提高服務實體經濟的能力。



其二，堅持底線思維，維護金融安全，保障金融體系安全穩定運行。



防止發生系統性金融風險是金融工作的永恒主題。要把主動防範化解系統性金融風險放在更加重要的位置，科學防範，早識別、早預警、早發現、早處置。當前和今後一個時期，我們要緊密聯繫外部環境深刻變化和國內改革發展穩定面臨的新情況新問題新挑戰，充分認識防範化解重大風險的重要性和緊迫性，堅定信心，敢於擔當，負起責任，切實做好防範化解重大金融風險的各項準備工作，努力提高防控能力。



具體來說，要在改革開放和創新發展中提高防範化解重大風險的能力與本領，在強監管、降杠杆、治亂象過程中建立健全防範化解重大風險的制度與機制，特別是要完善風險防控機制，建立健全風險研判機制、決策風險評估機制、風險防控協同機制、風險防控責任機制，築牢中國經濟和金融長期安全持續穩定發展的“鋼鐵長城”。要加強金融監管協調，補齊監管制度短板，做到“管住人、看住錢、扎牢制度防火墻”。要完善金融從業人員、金融機構、金融市場、金融運行、金融治理、金融監管、金融調控的制度體系，規範金融運行。要把主動防範化解系統性金融風險放在更加重要的位置，科學防範，早識別、早預警、早發現、早處置，著力防範化解重點領域風險，著力完善金融安全防線和風險應急處置機制。要築牢市場准入、早期干預和處置退出三道防線，把好風險防控的每一道關，健全金融風險責任擔當機制，保障金融市場穩健運行。





