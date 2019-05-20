杭州亞運會首套個性化專用郵票發布

中評社北京5月20日電／新華社消息：杭州亞運會首套個性化專用郵票18日在杭州西湖湧金公園正式發布，標誌著杭州亞運會紀念郵票計劃正式啟動。



據了解，此次發行的個性化專用郵票為1套1枚，另發行小本票1本。郵票主圖以杭州亞運會會徽為主，用印銀的線條和面值文字加以裝飾，使畫面更顯整體。附圖以杭州亞運會主場館為主，以錢塘江沿岸建築做陪襯，藍綠底色寓意浙江的青山綠水，運動感十足的水波紋象徵了浙江元素。



值得一提的是，這套郵票也是面向全國發行的首套搭載AR技術的個性化專用郵票，只要通過“賦能亞運”APP或者支付寶的掃一掃功能，便能將虛擬場景與手機攝像頭實景完美結合，利用AR增強技術，巧妙地運用圖像識別、實時跟蹤、實時視頻顯示與場景融合技術讓郵票出現立體虛擬場景，從而實現讓郵票“會說話”。



為滿足廣大市民和集郵愛好者的收藏需求，首發儀式現場還同步發行了杭州亞運會紀念明信片、紀念封、紀念郵折、紀念册等系列珍藏郵品，並啟動了中國首套“亞運金”郵票的預售。



根據杭州亞運會特許經營計劃安排，參照大型國際賽事題材郵票發行情況，杭州亞組委聯合中國郵政集團公司，從2019年開始至2022年將陸續發行一系列郵票、郵品。

