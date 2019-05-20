建好公租房有助堅持“房住不炒”

中評社北京5月20日電／財政部、國家稅務總局近日聯合發布《關於公共租賃住房稅收優惠政策的公告》，引發社會廣泛關注。輿論普遍認為，此舉有助於推進公租房建設，更好地滿足人民群眾住房剛需，有利於更好堅持“房住不炒”定位，平抑房地產市場價格，促進建立“多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度”。



經濟日報發表國家統計局統計科學研究所原所長潘璠文章介紹，公共租賃住房是一種新型保障性住房。其主要特點在於，不是由房地產市場自發形成，而是由各級政府主導推動；不是用於出售，而是以租賃為主；雖然各地公租房的對象視房源等因素而有所不同，但主要還是面向中低收入者和工薪階層。



20多年來，中國房地產市場快速發展。但相對而言，租賃市場發展滯後於普通商品房市場，而且用於租賃的房屋主要來自居民個人私房。廉租房雖然也以租賃為主，但主要是面向特定群體。在投資投機性購房形成虛假需求、拉動房價過快上漲的情況下，以個人閑置房屋為主體的住房租賃市場價格也往往水漲船高，加重了居民住房負擔。所以說，在繼續推進商品房建設的同時，積極開拓擴大住房租賃市場，建立租購並舉的住房制度，有利於在相對較短時間內滿足更多民眾的住房需求，實現全體人民“住有所居”的目標。同時，大力發展公租房建設，有利於形成強大、配套、互補的住房租賃市場，更好地滿足和改善不同群體特別是“夾心層”的住房需求。



文章分析，財政部、國家稅務總局的公告篇幅不長，但“幹貨”很多。一方面是對公租房建設、經營者的優惠。比如，建成後免征城鎮土地使用稅，對經營管理單位免征契稅、印花稅，對一定條件下轉讓舊房作為公租房房源免征土地增值稅，等等。另一方面是對符合條件承租公租房者的優惠。比如，免征房地產稅，對住房租賃補貼免征個人所得稅等。這些優惠條件的實施，一是將鼓勵更多的主體建設、經營公共租賃住房，增加公租房的供應量，繼而擴大公租房供應的對象和範圍；二是有利於減少必要必需的前期、中期乃至後期投入，降低開發建設經營成本；三是有利於降低租賃價格，繼而有利於平抑整個住房租賃市場乃至房地產市場價格水平；四是鼓勵更多符合條件的城鎮居民特別是中低收入者、年輕工薪階層在經濟條件尚不具備的時候，以租賃方式改善住房條件，滿足居住需求。



文章指出，推進公租房建設，在稅收方面給予優惠是非常必要和有效的。但要使公租房真正在住房體系中充分發揮作用，僅靠稅收優惠政策還是不夠的。各地在建設、經營、管理過程中，還應努力做好幾個方面的工作。要注意在位置布局上合理均衡，盡可能與城市人口、產業、交通等方面的布局、規劃銜接配套，不能都集中於相對偏僻、交通不便、建設成本較低的地區；要注意搞好配套設施的建設，包括交通、商業、服務、醫療、教育等方面的設施都要配套銜接，不能因價格相對低廉而忽視了這些必要保障；要注意做好宣傳引導工作，使更多人了解公租房建設的意義和優惠條件，認識到通過公租房能以相對較低成本盡早實現改善居住條件的目標。



與此同時，仍要繼續堅持房地產調控目標不動搖，堅持“房住不炒”定位不動搖。要盡快糾正前一時期某些地區以某些名義暗地放鬆樓市調控的做法，鞏固和擴大這一輪樓市調控成果。只有長期有效地遏制投資投機性購房，改變房價快速上漲的態勢，才能在大力發展包括公租房在內的住房租賃市場的同時，改變“租房不如買房”“晚買不如早買”的預期，真正建立起“多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度”，使人們盡快改善居住條件，也使房地產市場長治久安、行穩致遠。





