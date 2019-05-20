堅定資本市場中長期健康發展信心

中評社北京5月20日電／4月份以來，受到一系列因素的影響，A股出現短期波動，市場風險偏好有所降低。WIND統計數據顯示，截至5月16日收盤，上證指數自今年高點已經累計下行了8.96%。值得關注的是，受到外部不確定性因素增加和人民幣匯率波動的影響，互聯互通機制下的資金短期出現了外流。數據顯示，自今年4月份以來，滬股通和深股通分別累計淨流出307.13億元和180.83億元。



經濟參考報發表記者吳黎華評論文章認為，證券市場出現的短期波動，原因較為複雜，既有市場自我調整的需要，也在一定程度上反映了部分投資者對未來的擔憂。從中長期視角來看，資本市場具備健康向上發展的堅實基礎，海外投資者戰略性加大對於中國資產的配置的趨勢沒有改變。



文章分析，從中國經濟宏觀基本面來看，中國經濟韌性好潛力足活力強正在進一步顯現，這正是中國證券市場長期向好的基石所在。國家統計局日前公布的數據顯示，4月份國民經濟延續總體平穩、穩中有進的發展態勢的同時，經濟結構正在持續優化。1-4月份高技術製造業投資增長了11.4%，高技術服務業投資增長15.5%，速度均明顯快於全部投資增速。中國已經具備了完備的產業體系，擁有世界上規模最大、最具成長性的中等收入群體，企業營商環境正在不斷優化。中國經濟的韌性潛力和活力，正是我們應對外部衝擊的底氣所在，也是證券市場長期健康向上的底氣所在。



從證券市場自身的發展來看，近年來中國資本市場改革正在進一步推進，市場的包容性正在進一步增強，市場監管正在進一步優化，這為中國證券市場健康發展提供了強大的動力。中央提出，資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用，要通過深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，提高上市公司質量，完善交易制度，引導更多中長期資金進入，推動在上交所設立科創板並試點註冊制盡快落地。當前，設立科創板並試點註冊制正在積極推進之中，隨著各項改革措施的不斷落地，中國資本市場的市場化、法治化和國際化水平將會進一步提高，其服務實體經濟能力將得到提升，也更能反映中國經濟的實際狀況。



從全球範圍內資本的動向來看，近年來，海外機構對中國證券市場高度關注，正在不斷加大對於A股市場的配置。從MSCI到富時羅素等一系列國際指數公司把A股納入相關指數，其背後反映的是全球資本調整其不同市場資產配置、特別是加大對於中國資產配置的迫切需求。全球資本的這一調整，是歷史性的戰略性的，隨著中國證券市場開放的有序推進、各種限制性因素不斷消除，越來越多的海外資金將進入中國市場，並促使A股市場的估值水平、投資者結構等因素逐漸向國際成熟市場接軌。



文章指出，當前，互聯互通機制下資金流向出現了短期波動，這並不意味著全球資本改變了對中國市場的態度。從匯率因素來看，雖然近期人民幣匯率有所波動，但綜合來看，人民幣匯率不具備大幅貶值的基礎。經濟基本面、外匯市場供求關係以及貨幣當局穩匯率的態度等多因素，將支持人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。總的來看，隨著國際化水平不斷提升，A股市場和國際市場的聯動程度將進一步提高，資金出現短期的流入流出是正常現象。

