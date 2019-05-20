孫大千：藍營人士修理韓國瑜　便宜柯和綠

針對2020支持度，韓國瑜、柯文哲、蔡英文從3月20日至5月15日各民調結果。(照片：“無情真實的未來預測”部落格) 中評社台北5月20日電／前中國國民黨“立委”孫大千今日在臉書發文表示，依據“無情真實的未來預測”部落格所整合的近期各大民調機構所公布的“總統”民調數據，他得出6個結論，蔡英文和賴清德各有勝場，不分軒輊。在蔡沒有必勝的把握之前，民進黨的初選民調恐怕很難執行。而韓國瑜仍然是國民黨內的最強棒，但是在內外夾攻的情況之下，領先的優勢已經在大幅縮小。唱衰韓國瑜的結果，只是拖垮了國民黨。藍營人士修理韓國瑜，只是便宜了柯文哲和民進黨，完全是一種損人不利己的行為。



以下為孫大千臉書全文：



從“無情真實的未來預測”部落格所整合的近期各大民調機構所公布的“總統”民調數據，我們可以得到幾個明顯的結論：



第一，不同的親綠民調機構所公布的結果，蔡英文和賴清德各有勝場，不分軒輊。



第二，在蔡英文沒有必勝的把握之前，民進黨的初選民調恐怕很難執行。



第三，韓國瑜仍然是國民黨內的最強棒，但是在內外夾攻的情況之下，領先的優勢已經在大幅縮小。



第四，韓國瑜是國民黨內少數在台灣南部具有競爭優勢的候選人，這正是2020年國民黨要贏得“總統”大選的重要關鍵。

