蔡執政三周年　國民黨記者會四大面向批判

國民黨舉行“蔡政府執政三周年施政總檢討”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）今天是蔡英文執政三周年，中國國民黨上午舉行“蔡政府執政三周年施政總檢討”記者會，由主席吳敦義率智庫及“立院”黨團幹部同上火線大批判。針對民進黨執政三年來的重大爭議與缺失，國民黨針對四大面向提出批判，直指蔡政府施政缺乏均衡思維，執行力不足又常有雙重標準，因而國政多淪為空轉，更引發嚴重的紛亂對立。



蔡英文上午在府內舉行就職三周年記者會。國民黨的記者會在黨中央黨部中山廳召開，由吳敦義親自主持，副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌及多位國民黨智庫、“立院”黨團幹部都出席。智庫方面由副董事長林中森、執行長高永光、副執行長陳雄文、召集人黃德福、林祖嘉、林郁方出席；“立院”黨團由政策會執行長兼黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、副書記長林奕華、“立委”曾銘宗、王育敏等人出席。



針對蔡英文執政屆滿三年，國民黨提出四大面向總評，高永光表示，在國家根基的內政及法制層面，民進黨表面訴求公平正義，實質卻是採兩套標準：標榜非核，卻重啟核二；要別人退出，自己卻插手校園及媒體；當選時說“謙卑、謙卑、再謙卑”，選後變成“國會”多數暴力、唯綠是從。此外，政府還帶頭散布假新聞，更把公投結果僅供參考，還想再修公投法，成為鐵籠公投。



此外，蔡政府藉由“國會”多數暴力通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 》、《促進轉型正義條例》，針對在野黨強力鬥爭，不僅違憲濫權，更讓黑機關林立；另包括水利會改官派、《財團法人法》修法，則盡顯民進黨公然奪權，搶錢卡位的嘴臉。



此外，蔡政府推動針對性、選擇性軍公教年改，違反法治原則、打擊軍公教士氣，凡此種種，都是綠營執政後政治凌駕法律及專業的實例。



在經濟及環境方面，高永光強調，蔡政府推動前瞻計劃等諸多施政，目的是為了選舉綁樁，導致國家競爭力滑落；2018年世界競爭力落至17名，還輸給中國大陸；一年兩修勞基法，致勞權倒退、政府企業員工三輸；更以意識形態廢核，引發缺電及空污，全民受害！



對比兩黨執政成績，馬政府執政平均經濟成長率為2.83%，蔡英文3年來則平均2.4%；觀光數據方面，無論是來台觀光人數成長率、觀光收入等，國民黨都明顯勝出。



陳雄文則指出，外交兩岸及國防方面，對照更明顯，馬政府八年斷交1國，蔡英文執政3年就斷了5個邦交國；馬政府時期免簽國增加110國，蔡英文執政僅增加4國；台灣也無法參與WHA、ICAO等國際組織活動；此外，兩會制度化協商、交流、服務平台都處於中斷狀態。蔡政府還刻意汙衊九二共識就是一國兩制，戰略錯誤且偏執無方，讓兩岸對立、對外失利、南向難向、軍紀渙散。

