王玉花藝術作品亮展上海展覽中心

玉花壽之王博士藝術作品展開幕亮展現場 中評社上海5月20日電（作者 常志康）由上海中外文化藝術交流協會主辦的玉花壽之王博士藝術作品展5月18日開幕亮展。



據評述，玉花壽之王博士的藝術成就得到了畫藝最高頂峯逸格之境，她的畫既超寫實又抽象超現實，形神兼備，功力深厚，書卷氣濃厚，是當今世界國際級的藝術大師。2013年聯合國教科文組織俱樂部、中心、協會世界聯合會的George Christophides主席帶專家視察美國國際藝術館，見到玉花壽之王博士的作品，大為贊嘆，當下評定她的畫授予“聯合國教科文組織俱樂部、中心、協會世界聯合會2013”的稱號。她的作品被世界藝術界的權威學者倫敦藝術大學Rootstein Hopkins繪畫研究講座主席、英國皇家藝術學院院士Prof.Stephen Farthing評為具濃厚的東方意境但又突出地表達了西方的意象，跨越文化將東西方文化的空間運用融合，臻於化境，她的作品既是知識性的又充分表達了情感，既是現實的但又具抽象的意涵，既是事實的描述兼具意象的表達。



2008年美國國會在金廳舉辦玉花壽之王博士的個人作品展，其傑出成就被美國國會記錄確認為“偉大的藝術家與雕刻家”，國會記錄中也提及她樂於助人、沒有私心、道德高尚，對東西文化交流發展貢獻卓著。2019年初，紐約藝術學院正式對玉花壽之王博士的藝術傑出成就評定為國際級第一級藝術家，由院長與教務長共同簽署證書給王博士。同年，27×18吋小品畫“竹籃石榴”在美國紐約貞觀國際春拍會上以127萬美元奪冠。



此次展出的國際級第一級的藝術作品包括王博士的高格調水墨畫、超寫實寫真畫以及超現實色彩抽象畫等共七十幅作品，體現了王博士能獲得國際級第一級藝術家的銜頭，是如此堅實的功夫所換來的成就。