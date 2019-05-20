落實31條：上海海峽兩岸青年創業大賽開賽

2019上海海峽兩岸青年創業大賽發布會現場 中評社上海5月20日電（作者 常常）5月17日下午，2019上海海峽兩岸青年創業大賽發布會在滬舉行，宣布本年度青創大賽開賽。大賽分別設在上海、台北、香港三個賽區，以讓更多兩岸暨香港及海青年有機會更多地參與。同時，更加聚焦細分創業比拼的類別，提升創業加速營活動的內容，對接更多知名投資機構與媒體的參與。複賽期間，導師團全程跟蹤輔導。大賽的看點比以往更具挑戰與激烈。“期待通過比賽進一步加深青年的交流互動，讓他們在攜手打拼中成為共圓夢想的好夥伴”，組委會成員顧菊英作上述表示。



大賽由兩岸企業家峰會中小企業合作和青年創業推進小組指導，上海市台灣同胞投資企業協會、市科技創業中心、市青年聯合會、市就業促進中心與台灣相關協會等單位聯合主辦，上海市張江高新技術產業開發區金山園、上海（金山）海峽兩岸青年創業基地、市台協青年工作部、遠見·天下文化事業群、17創聯盟聯合承辦，海內外多家知名單位鼎力支持。上海市台辦副主任李驍東、金山區委常委張恂、全國台企聯副會長林子凱致辭。



上海（金山）海峽兩岸青年創業基地與上海財經大學信息管理與工程學院簽署合作協議，將在基地掛牌成立“校外人才實訓基地”和“校外人才培訓基地”，共同助力兩岸青年創業。



大賽啟動儀式上，領導和嘉賓共同澆灌寓意青創事業蓬勃發展的綠色樹苗，象徵著創新創業的夢想種子在兩岸青年的心中播灑。



青創論壇環節，本屆大賽創業導師一一亮相，分享自身的創業經驗與心得，提出優秀項目的選拔標準以及對海內外創業青年的期許。金山青創基地負責人現場介紹基地的服務內容與政策福利，解答台青在滬創業遇到的問題。



據悉，上海海峽兩岸青年創業大賽是首個由滬台聯袂舉辦，海內外青年共同參與的創業大賽，自2016年起已連續成功舉辦三屆，共吸引1331個項目參賽，其中大陸項目656個，台灣項目520個，香港項目40個，海外項目115個。大賽促進了創新創業項目交流，湧現了一批具有潛力和創新力的青創團隊和新創企業，如ZETA低功耗物聯網、鹵豆自動煮面機、Vulcan觸覺力反饋數據手套、奈米自然屋、寵愛指機、望秦精釀工坊等，目前已有50多個項目註冊落戶上海發展。

