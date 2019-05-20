蔡英文：調整經濟體質迎來投資大爆發

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文今日就職滿3周年，上午10點在“總統府”舉行“三年有成 台灣進步關鍵字”記者會，提出執政三年的成果，以及對於台灣未來的目標。她強調，在美中貿易戰的影響之下，內需會支撐台灣經濟穩定的成長。



蔡英文指出，我們不斷幫台灣調整經濟體質，終於迎來了“投資大爆發”的時刻。外商加碼投資，台商競相回流，還有前瞻特別預算的投資帶動了內需成長。此外，都更、長照、綠能、國防產業，每一項內需的創造，都是未來的經濟基底，都是年輕人的工作機會。



她並提出10個關鍵詞，分別是：加薪減稅、擴大投資、產業生技、非核家園、綠色能源、年金改革、長照托育、社會住宅、國防自主、捍衛主權。



蔡英文致詞全文



各位國人同胞，記者朋友，大家早安。



今天，雨下得很大，我希望國人同胞要注意交通安全，我也請蘇院長及行政團隊要做好必要的準備。



今天是我就職滿三年，我有一些感想，要和各位分享。



前天星期六，台灣第一座離岸風場，終於開始施工了。風機葉片現在就在台中港，等待運送到海上組裝。一切順利的話，我們在今年底就會完成這座風場，將會創下一個重要的里程碑。



再生能源的夢想，台灣談了十幾年。從我上任之後，三年來經過修法、簽約、議價、開工，才終於要實現。



另外，最近是報稅季節，我相信國人對於減稅的幅度非常“有感”。這是我和林全前院長，從上任一開始就反覆討論的計劃，從構想、規劃、立法、到實施，歷經三任“閣揆”，才讓大家感受到成果。



風電跟稅改的經驗，說明了兩件事。第一，這個政府不炒短線，認真做長遠規劃。第二，一個重要的政策，通常必須是“三年有成”，才會開花結果，但在這個之前，執政者必須忍受孤獨。



我必須承認，這三年來我承受很大的壓力，也經常承受壓力；但是我也有信心，第四年的時候，就是我們一起收穫的開始。



我再講幾個例子。為了年金改革，我忍受了三年的謾罵，但是換來年金至少三十年不會破產，政府會有更多資源來照顧更多的人。



還有前瞻基礎建設計劃，當初很多人把它罵得一無是處，但是這些人中的很多人，現在都在收割成果。接下來大家會看到，基礎建設陸續完成，同時也創造出可觀的內需，支撐台灣經濟成長。



特別是在美中貿易戰的影響之下，內需會支撐台灣經濟穩定的成長。



幾個星期前，我去主持了“潛艦國造”專用廠房的動土典禮。台灣自己建造潛艦，是過去每一任“總統”的夢想，終於在我手中開始實現。



前陣子，我也參加了“福衛七號”裝箱運送的典禮。台灣人研發和製造的衛星，將可以貢獻最精準的氣象資料給全世界。台灣的太空科技，也幫助全人類觀測到黑洞的影像。



這個就是“三年有成”的概念，每一項成績都不是憑空出現，需要紮實的努力。



我要告訴三年來感到失望的朋友，只要多一點地耐心，你就會看見，我們做的事情比你想像得多很多。我也要告訴三年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞。



很多關心蔡英文的朋友，認為我實在很傻。做得越多，被罵得越兇；做了一堆長遠規劃，短期都看不見。得罪人的事，別人都第二任再做、或乾脆不做，只有蔡英文第一任就做。



但是我必須要說，該做的事，就必須要做。如果第一任不敢做，第二任也不會有勇氣去做。我付出的政治代價確實很大，但如果我只做炒短線的事，這個國家就只會原地踏步，甚至是越來越衰弱。



我的目標只有一個，就是不讓台灣停留在過去。國際政治經濟局勢正在劇烈變化，我必須要把國家帶向未來。



就是因為這三年的努力，我們扭轉了過去的錯誤。如果我們延續國民黨“把經濟鎖在中國”的戰略，我要請問，在美中貿易戰的風險下，台灣憑什麼可以生存？



我們不斷幫台灣調整經濟體質，終於迎來了“投資大爆發”的時刻。外商加碼投資，台商競相回流，還有前瞻特別預算的投資帶動了內需成長。此外，都更、長照、綠能、國防產業，每一項內需的創造，都是未來的經濟基底，都是年輕人的工作機會。



過去三年，我們做了許多事，在重新定義台灣。我要請大家記住十個關鍵字：也就是“加薪減稅”、“擴大投資”、“產業升級”、“非核家園”、“綠色能源”、“年金改革”、“長照托育”、“社會住宅”、“國防自主”、“捍衛主權”。



這幾個關鍵字拼湊起來，就是台灣現在和過去最大的差別，也是國家未來的圖像。忙碌的三年，一千多個日子，就是為了這一刻。



也許是因為國際處境很艱難，台灣人對自己缺乏信心。但是國際社會一直看好我們。



台灣的經濟在成長，在穩定的成長，機會在增加。“世界經濟論壇”說，台灣總體經濟穩定是全球第一，創新能力也是亞洲第一。



因為美中貿易大戰，MIT，“Made in Taiwan”，重新成為熱門關鍵字。這就是下一個階段的國家總目標：



我們不只是要再一次擦亮MIT的招牌，更要在原來的基礎上，創造一個“MIT upgrade”，讓“台灣製造”不再只是零組件、代工，而是共同打造一個人工智慧、綠能、高科技，所有未來人類最好的生產和生活的“新經濟典範”。



因此，我希望在下一個任期，舉辦一場“台灣博覽會”，讓全世界的朋友，都看見“MIT upgrade”所帶來的綜合國力。



我們有太多傲視國際的軟實力，可以展現在世人的眼前。



例如，在智慧機械助攻之下，台灣機械產業產值突破兆元。物聯網也加入成為兆元產業。我們是全球ICT產業鏈中，品質最好的供應者。我們在生技醫藥產業的實力，同樣是居於領先地位。

