蔡英文：國民黨留下很多問題需處理　　

蔡英文召開“三年有成，台灣進步關鍵字”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文在去年底九合一選舉敗選後，行事上出現很大調整，她在“三年有成 台灣進步關鍵字”記者會上也坦言，11月24日之後，他們把過去政策一一調整與強化。雖然整體方向是正確，但是我們做了檢討，也使得民意對我們滿意度上升。



今天是蔡英文就職三周年的日子，上午舉行“三年有成 台灣進步關鍵字”記者會，陳建仁、“總統府”秘書長陳菊、副秘書長劉建忻都出席。



蔡英文表示，她在3年前與馬英九交接，馬當時提到年金改革不能再等，我們也歷經困難，讓軍公教年改有處理，因為這個改革可以確保年金30年不破產。對於台灣財政維持一定的穩定度，有比較多資源可以照顧人民。



她強調，如果國民黨回想這段事情，如果他們執政就處理會更好處理，也會更溫和一點，但越拖到後面處理越困難，要付的代價會越大。



蔡英文說，國民黨留下來很多問題需要後面接手的人處理，包括，過去以中國經濟、中國市場為主的發展，讓台灣在過去8年歷經台灣經濟成長困頓期？



她也表示，我們執政後調整，讓台灣經濟有一個比較大自主空間，持續改善台灣投資環境，加碼投資讓台商回流，整個台灣經濟成長，現在成長力道越來越大。