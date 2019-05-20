同婚案傷2020？蔡：最難那關已跨過

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）同婚專法《“司法院”釋字第748號解釋施行法》17日在“立法院”三讀通過，是否擔心同婚修法，民進黨要賭上明年大選，蔡英文在 “三年有成 台灣進步關鍵字”記者會上表示，雖然我們社會這段時間歷經困難過程，但是我們已經跨過這一關，最難那一關我們已經跨過去。



“三年有成 台灣進步關鍵字”記者會，“副總統”陳建仁、“總統府”秘書長陳菊、副秘書長劉建忻都出席。



對於同婚議題通過三讀，雖然有人覺得是進步立法，但也有反同團體不滿，甚至有國際媒體認為蔡英文賭上政治生命，是否擔心明年大選會有後座力？



蔡英文表示，社會發展到一定程度，一定會面對這個議題，這個議題已經討論3年，社會有很多討論、有衝突，但是幾經轉折之後，取得大法官解釋、攻防等，社會歧異縮小，因有了大法官的“釋憲”，提出了“行政院”的方案，又做了一番的調整，過程中有很多意見整合，這個問題會在台灣社會持續被討論。



她強調，雖然我們社會這段時間幾經困難過程，但是我們已經跨過這一關，最難那一關我們已經跨過去。



蔡英文日前赴台中大里工業區與廠商座談，蔡英文現場回應，常常聽到勞工朋友抱怨無法加班、收入減少，這是她心中的痛，勞檢不是開罰單，希望在行政法令和行政作業中找出調適空間。



媒體詢問是否碰到資方就替資方說話？蔡英文說，這個說法不盡然是她當天說法，她主要是表達對勞工感受，不是為了資方問題。我們碰到很多勞工，確實因為一例一休，加班時間受到限制。也有企業主因加班費用比較高，不願意讓勞工加班，勞工本來加班的一筆收入發生減少，她主要是在解釋這個問題。



她強調，她鼓勵企業主該加班就要應該給勞工加班機會，不要影響他們加班費用，她的重點在這裡。