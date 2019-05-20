蔡不滿意度5成3　董思齊籲推有感外交

台灣智庫國際部主任董思齊。（中評社 洪德諭攝） 兩岸政策協會舉辦“蔡英文就職三周年暨近期兩岸關係發展”民調座談會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月20日電（記者 洪德諭）親民進黨英系的兩岸政策協會20日舉辦“蔡英文就職三周年暨近期兩岸關係發展”民調座談會。台灣智庫國際事務部主任董思齊表示，蔡英文執政3年來對外政策上獲得民眾肯定，接下來一年“有感外交”是任期最後一年需要重視的事情。雖然外交很難實質有感，但可讓台灣出入正常化，透過新南向政策與其他對外關係等推動改善此狀況。



兩岸政策協會民調顯示，在蔡英文針對假訊息作法認同度上，有56.6%的民眾感到認同，29.6%感到不認同，另外有13.7%未表態。對蔡英文在維護台灣主權方面，有57.0%的民眾感到滿意，36.3%感到不滿意，另外有6.7%未表態。對蔡英文就任以來表現方面，有41.0%的民眾感到滿意，53.2%感到不滿意；另外有5.8%未表態。



針對競逐2020大位者，董思齊指出，如何掌握國際社會變動，需透過長時間形塑，不僅是對議題做出反射性的回應，這是不負責任的做法。



今天的出席者包括，兩岸政策協會秘書長王智盛、台灣師範大學政治學教授范世平、台灣智庫國際部主任董思齊、台灣國際法學會副秘書長林廷輝、兩岸政策協會研究員張宇韶。



董思齊表示，蔡英文就職時在兩岸關係基調就是維持現狀，但中國透過改名運動、掌握國際組織運作、影響邦交國等，讓外界會有兩岸關係是否沒有做法的想法。不過從民調上來看，蔡英文維護主權的滿意度57%，高於不滿意36.3%，顯現民眾對於蔡英文的外交上持滿意的態度。



同時，董思齊也強調，雖然外交很難實質有感，但蔡英文讓台灣出入正常化，像是台灣過去非常強烈依賴中國經貿達40%，這對任何國家都可說是相當奇怪，為此蔡英文透過新南向政策與其他對外關係等推動改善此狀況。



董思齊指出，蔡英文透過台美、台日實質上的互動，讓外交展現與過去不同面貌之際，還是得接受選舉的檢驗，因此“有感外交”是接下來任期最後一年需要更重視的事情。



針對2020大選，董思齊認為，有意爭取者，外交上包括對外自我認知、如何掌握國際社會變動影響到台灣的未來，需要透過長時間的形塑，呼籲候選人不應僅對議題做出反射性的回應，這是不負責任的作法。