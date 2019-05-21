社評：美國把世界拉回到叢林時代

中評社北京5月21日電（評論員 喬新生）2019年5月18日，中國國務委員兼外交部長應約與美國國務卿通電話。中國外交部長在電話中表示，中國堅決反對美國對中國採取的一系列措施，願意通過談判磋商解決問題，但是，談判應當是平等的，在任何談判中，中國都必須維護國家的正當利益，響應人民的普遍呼聲，捍衛國際關係基本準則。這個不期而至的電話，反映出美國外交的混亂，同時也反映出美國在處理國際事務方面赤裸裸的奉行霸權主義。



上個世紀70年代美國總統尼克松出於戰略考慮，在美國沒有與中國建立外交關係的情況下，訪問北京並且就中美兩國正式建交達成共識。這是美國積極務實外交的具體表現。可是，美國卡特政府與中華人民共和國建立外交關係的同時，美國國會通過了與台灣關係法，明目張膽干涉中國的內政。這種當面一套背後一套，利用美國國內的多元化影響甚至干涉中國內政的做法，遭到中國人民強烈反對。然而，幾十年來，美國在處理與中國關係方面始終是當面一套背後一套，從來沒有兌現中美兩國建交美國作出的承諾，也從來沒有停止對中國內政的干涉。中國成為世界第二大經濟體之後，美國政府把中國作為主要戰略對手，採用全面遏制的策略，試圖迫使中國乖乖就範。



不過正如人們所看到的那樣，中國已經認清美國的本質，無論是在處理中美兩國經貿關係問題上，還是在處理涉台關係問題上，中國都按照自己的步驟，踏踏實實地捍衛中國的國家利益。中國在維護國家主權和民族尊嚴的問題上，沒有留下任何破綻。



美國總統“漫天要價，就地還錢”的外交策略到目前為止沒有對任何國家產生效果。無論是在處理朝鮮半島問題上，還是在處理伊朗問題上，美國大兵壓境都沒有迫使相關國家屈服，相反地，美國騎虎難下，陷入孤立無援的地步。如果美國總統特朗普在自己的第一個任期內，不能實現外交突破，那麼，這位美國總統在國際社會惹事生非製造的混亂局面必將成為競爭對手攻擊的內容。特朗普雖然得到美國國內猶太人大力支持，並且和美國軍方保持密切的關係，但是在可預見的未來，這位美國總統可能會被稱為“虛張聲勢總統”。



國際關係與企業關係表面上具有一定的相似性，但是，二者之間有著本質的不同。國際關係必須考慮到談判對手的文化傳統以及現實的國家利益需要。如果只是從商業利益的角度出發處理國際關係，那麼，最終必然會顧此失彼，必然會在國際關係發展中迷失方向。



非常可惜的是，美國總統特朗普並不了解國際關係的核心內涵，處理國際事務橫衝直撞，不僅破壞了與傳統盟友之間的關係，同時也破壞了與新興市場經濟國家的關係。由於美國已經進入後工業化時代，新興市場經濟國家生產的工業制成品主要銷往美國，滿足美國消費者的日常需要。新興市場經濟國家的產品價格低廉，可以確保美國不會出現嚴重的通貨膨脹。美國總統並沒有看到國際分工美國所處的有利位置，反而認為新興市場經濟國家向美國出口產生巨大的貿易順差，是新興市場經濟國家對美國的剝削，要求新興市場經濟國家減少對美國的出口，而不是打開大門，暢通渠道，解決美國貿易逆差問題。美國政府的所作所為實際上是以美國的消費者付出代價阻止新興市場經濟國家與美國開展貿易合作，美國政府的這種做法必然遭到包括中國在內新興市場經濟國家的強烈反對。



中美兩國談判之所以無法取得實質性成果，就是因為美國不承認國際分工給美國帶來的機會，錯誤地以為中國向美國出口是從美國獲取巨大的商業利益，損害了美國企業和美國消費者的利益。美國已經向中國的一些企業譬如中國華為公司關上了大門，如果美國認為中國向美國出口會損害美國更多企業的利益，一定會向中國的其他企業關上大門。美國這種閉關鎖國的政策，只能讓美國的企業和美國的消費者深受其害。



中國國家領導人高瞻遠矚，未雨綢繆，2013年提出絲綢之路的概念，決定與西亞、中東歐國家開展全方位的合作，依靠基礎設施的互聯互通，實現電力、水利、通信的互聯互通。中國提出的偉大倡議，得到了許多國家的積極響應，中國正在有條不紊地推廣“一帶一路”計劃實施，若干年後，中國與東南亞國家，中國與中亞、西亞、中東歐、非洲國家的關係將會更加緊密，中國將會因為向世界提供公共產品而贏得世界各國的信賴。



總結美國的外交政策，大體上有以下幾個特點：第一，肆意揮霍霸權主義的紅利，動輒要求自己戰略盟友必須作出改變，以維護美國的利益。北大西洋公約組織領導人會議期間，美國總統直言不諱，要求德國放棄與俄羅斯石油合作，改為購買美國的石油。美國總統的理由是，如果德國與俄羅斯建立密切的石油合作關係，一旦俄羅斯與北大西洋公約組織的關係發生變化，德國該何去何從呢？德國應該購買美國的石油而不應該購買俄羅斯的石油。這是典型的冷戰思維表現，同時也是美國霸權主義的必然結果。美國試圖利用冷戰期間形成的領導地位，對自己的戰略盟友吆三喝四，以便維護自己的領導的地位。可是，無論是德國還是法國都已經意識到，美國離歐洲很遠，而俄羅斯就在歐洲的身邊，俄羅斯是歐洲委員會的成員，如果法國和德國不採取切實有效措施強化與俄羅斯合作關係，而是把俄羅斯作為戰略對手，那麼，最終歐洲國家有可能會成為戰場，這是法國和德國所不願意看到的。



第二，美國單邊主義無所不用其極。美國總統提出美國優先的政策。作為維護美國國家的利益的政策本來無可厚非，但是，美國為了實現自己的戰略目標，隨意退出國際組織，徹底撕毀已經簽署的協議，在國際社會面前撒潑打滾，完全是一副無賴的嘴臉。巴黎氣候協定被法國領導人看作是法國給世界作出的重要貢獻，可是，美國總統特朗普宣布退出巴黎氣候協定，讓法國總統認為自己顔面無光。日本極力說服美國留在跨太平洋夥伴關係協定，可是，美國總統認為跨太平洋夥伴關係協定束縛美國，宣布退出跨太平洋夥伴關係協定。美國的所作所為，實際上就是要重建國際秩序，凸顯出自己的領導地位，把美國的國家利益強加在世界各國利益之上，讓美國成為一個不受國際規則約束的特殊的國家。美國這樣做必然會引起世界的騷亂，雖然美國國務卿在世界各地飛來飛去，但是現在看來，除了挑起事端，讓各國感到不滿之外，這位美國國務卿一無所獲。



第三，非此即彼的外交戰略讓美國成為孤家寡人。第二次世界大戰之後美國主要依靠金融服務業和知識產權貿易維護大國地位，近些年來由於美國窮兵黷武，科技創新能力下降，美國的金融服務業透支美國的信用，結果導致美國華爾街投資銀行無米下鍋。在這樣的背景下美國只能依賴美國的軍事工業產業維持生計。為了向世界各國出售更多軍火，美國四處煽風點火，唯恐天下不亂。美國實際上已經走上了軍國主義的發展道路。



特朗普上任之後，訪問的第一站是沙特阿拉伯，目的就是要把沙特阿拉伯變成美國最大的軍火採購國。美國總統把美國飛機樣板放在胸前，向沙特阿拉伯王儲介紹美國的先進裝備，要求沙特阿拉伯購買更多美國的飛機，這一幕在國際外交史上前所未有。它充分說明商人出身的美國總統，把沙特阿拉伯當作一個銀行，要求沙特阿拉伯向美國購買更多的武器，另一方面卻不了解中東地區的局勢，試圖要求沙特阿拉伯改善與以色列的關係，以便共同對付中東地區最大的敵人伊朗。美國總統的所作所為，一方面說明這位商人出身的美國總統不了解中東地區的歷史文化宗教傳統，另一方面也說明這位美國總統的外交策略非常荒謬。現在美國派出龐大的代表團，悄然進入中國台灣，要求台灣購買更多的武器。對台灣地區領導人來說求之不得，但是，台灣地區領導人囊中羞澀，台灣財政收入已經不足以支撐美國提出的軍火採購合同，如果台灣地區領導人完全不顧台灣人民的死活，滿足美國軍火推銷商的要求，那麼，台灣人民將會陷入萬劫不複的深淵。



美國的外交是粗魯和粗暴的，美國一方面決定與中國舉行貿易談判，可是另一方面派出軍艦通過台灣海峽向中國耀武揚威。美國一方面要求中國在國際社會支持美國的做法，可是另一方面卻把中國作為最大的戰略對手，不擇手段遏制中國的發展。美國對待中國的所有行為都將記錄在案，總有一天，中國會讓美國為此付出代價。



美國國務卿之所以和中國外交部長通電話，目的是希望中國支持美國在伊朗問題上的政策。中國在任何情況下都不會支持美國在伊朗問題上採取強硬的立場，中國作為聯合國安理會常任理事國，希望中東地區實現無核化，希望中東地區和平穩定。



如果說朝鮮半島的無核化與中國休戚相關，那麼，伊朗和中東地區的無核化與中國同樣休戚相關。中國之所以和聯合國安理會其他常任理事國以及德國共同與伊朗簽署協議，目的就是要促使伊朗放棄自己的核武器發展計劃，和平利用原子能，實現中東地區的和平穩定。當美國國務卿面對中東地區的局勢無可奈何的時候，試圖與中國外交部長通電話以便讓中國外交部長給予支持。這是美國外交政策混亂的表現，同時也是美國外交政策失敗的結果。中國不會允許美國在伊朗大動干戈，中國不會允許中東地區出現第三次世界大戰。中國將會和世界各國人民一道，共同維護地區和平。如果美國一意孤行，試圖通過戰爭手段解決問題，那麼，美國必將自食其果。



部分學者認為，美國總統特朗普入主白宮之後，美國外交看似雜亂無章，但是目的非常明確。美國政府為了達到目的不擇手段。美國國務卿只不過是美國總統傳聲筒而已。這種說法有一定的道理，但是，不要指望中國會損害自身的利益，迎合美國的外交政策。朝鮮領導人已經明確表示，未來朝鮮與美國的談判希望美國國務卿不要參加，這是對美國國務卿在處理地區事務方面能力作出的最直接的並且帶有羞辱性的評判。美國國務卿曾經是美國中央情報局的負責人，在這位美國國務卿的內心深處，所有外國人都是潛在的犯罪嫌疑人，因此，他不可能代表美國與其他國家建立良好的外交關係。無論是在赫爾辛基還是在布魯塞爾，無論是在利雅得還是在特拉維夫，這位美國國務卿穿梭於世界各地，試圖將美國總統的指示貫徹落實，但是，由於美國的外交政策一團糟，這位美國國務卿必然會徒勞無功。



中國不希望美國國務卿能為改善兩國關係作出努力，只希望這位美國國務卿不要讓中美兩國關係持續惡化。希望美國國務卿意識到，作為美國的外交官，如果不能學會換位思考，認真傾聽其他國家的意見，那麼，美國的外交一定會竹籃打水一場空。美國正在把世界拉回到叢林時代，美國國務卿就像一個穿著皮裙扛著木棒的野蠻人，無論走到哪個國家，都不會受到歡迎。