社評：美國已經進入國際緊急狀態

中評社北京5月22日電（評論員 喬新生）美國當地時間2019年5月15日，美國總統特朗普簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，美國企業不得使用對國家安全構成風險的企業所生產的電信設備。行政命令雖然沒有直接指向中國華為公司，但是，包括路透社在內的許多西方新聞媒體明確表示，這是針對中國華為公司所採取的最新舉措。中國外交部發言人2019年5月15日明確表示，這是濫用國家力量，不光彩也不公正。



國際緊急狀態經濟權力法案授權美國總統在國家面臨經濟威脅的情況下，可以對美國的經濟實施管制措施，它要求美國商務部和美國其他聯邦政府機構通力合作在150天內就如何執行命令制定具體的方案。美國商務部部長在隨後發表的聲明中明確表示，美國已經長時間醞釀啟動這項法案，目的是在美國總統的領導下，保護美國的數據和基礎設施安全。這是美國政府要求加拿大扣押中國華為公司高級管理人員，並且要求加拿大將中國華為公司的首席財務官引渡到美國之後，針對中國華為公司以及其他通信企業採取的又一項重要行政制裁措施。



眾所周知，由於美國在第四代移動通信技術領域選擇錯誤的技術發展路線，結果導致美國在第五代移動通信技術市場競爭中，出現了巨大的機會成本和沉沒成本。現在美國在第五代移動通信技術領域落後於中國，這不僅僅是因為中國華為公司以及中國其他通信企業積累大量的專利技術，而且更重要的是，由於中國通信企業選擇了正確的技術發展路線，在第五代移動通信技術領域把美國遠遠地甩在後面。中國華為公司不僅擁有專利技術，而且擁有生產相關設備的能力，這就使得中國華為公司在國際通信市場所向披靡。雖然一些西方國家為了迎合美國宣布對中國華為公司實施特別安全監督檢查措施，但是，由於中國華為公司的技術是先進的，許多西方國家根本無法放棄中國華為公司的技術和設備。中國華為公司已經明確表示，願意接受西方國家最嚴格的安全檢測，甚至願意在西方國家建立安全檢測中心，以消除西方國家對中國華為公司的疑慮。從目前的情況來看，美國政府的行政命令，只能拖延美國第五代移動通信網絡建設的步伐，但卻無法從根本上縮小美國通信公司與中國華為公司的差距。



中國華為公司技術的獨特優勢就在於，利用先進的數學理論，找到了數據傳輸的內在規律，可以在很短的時間內傳輸大量的數據，這樣做不僅提高了數據傳輸的效率，而且更重要的是，減少了數據傳輸過程中可能出現的延時問題，從而為無人駕駛等人工智能技術的發展提供了可靠的信息傳輸系統。中國華為公司在提高信息傳輸效率的同時，選擇正確的技術發展路線，利用微波技術解決數據傳輸過程中基礎設施建設成本居高不下的問題。由於大量使用現代微波通信技術，可以減少地面通信設備，從而使中國華為公司提供的技術方案競爭優勢明顯。如果美國拒絕中國華為公司通信網絡系統，那麼，美國第五代移動通信技術就很難實現商業化應用。雖然美國對外宣布正在建設第五代移動通信網絡，但是，包括美國總統在內的一些美國消費者使用之後叫苦不迭，認為美國第五代移動通信網絡實際上只不過是在第四代移動通信網絡基礎之上進行升級改造，根本沒有達到第五代移動通信網絡技術水平。



坦率地說，美國真的已經陷入緊急狀態。由於美國總統對自己的談判能力極為自信，上任之後不斷撕毀已經簽署的協議，退出美國與其他國家達成的貿易協定，結果導致美國經濟不確定性增加。雖然美國聯邦儲備委員會小心翼翼地調整利率，確保美元價格穩定，但是，從整體來看，美國金融風險不斷增加，美國經濟增長放緩的壓力越來越大。如果美國國內製造業生產成本提高，美國消費者生活成本大幅度上升，那麼，美國將爆發經濟危機。正因為如此，美國總統一方面對其他國家發動貿易戰爭，另一方面公然指責其他國家對美國實施“剝削”，試圖把美國聯邦政府經濟政策所帶來的問題轉嫁給其他國家。如果美國繼續對其他國家發動貿易戰爭，那麼，美國將會因此而陷入更嚴重的經濟危機。



國際緊急狀態經濟權力法案是在特殊歷史時期為了應對經濟危機而制定一部法律。美國總統之所以動用這部法律，是因為美國已經意識到美國正前所未有的危機。美國決定對伊朗實施全面制裁，伊朗並沒有坐以待斃，而是採取各種方式擴大自己的石油出口數量，以緩解國內的通貨膨脹壓力。伊朗政府甚至採用“螞蟻搬家”方式，動員伊朗國內民間運輸力量，幫助政府運送石油。為了防止海灣阿拉伯國家火中取栗，通過石油管道增加石油出口，伊朗支持一些外國組織和反政府武裝不斷地對阿聯酋、沙特阿拉伯的石油管道實施襲擊。沙特阿拉伯石油管道的中轉站已經遭到破壞，而阿聯酋的港口油輪遭到武裝組織的襲擊，石油運輸受到重大影響。雖然沙特阿拉伯和阿聯酋試圖淡化石油管道受到襲擊可能造成的影響，但是，國際社會不可能沒有意識到，海灣地區的局勢不斷升溫，美國有可能會採取更加嚴厲的措施，徹底破壞伊朗石油出口計劃。如果美國與伊朗進入全面戰爭狀態，那麼，美國將不得不投入大量的資金，美國財政赤字將會進一步增加，美國總統特朗普提出的振興美國製造業的計劃將被迫擱淺。



現在美國農業、製造業叫苦不迭，美國行業協會發布廣告，希望美國聯邦政府改變貿易政策，讓美國農業和美國的製造業按照市場經濟的規則發展。



屋漏偏逢連陰雨。美國波音公司飛機失事事件，讓美國波音公司失去國際市場的訂單。到目前為止，中國仍然沒有恢復對美國波音公司飛機的採購計劃。如果中國這個世界上最大的民用航空飛機消費市場拒絕採購美國波音公司的飛機，那麼，美國波音公司有可能會出現嚴重虧損的局面，甚至有可能會徹底破產。美國波音公司是軍民兩用公司，波音公司下屬企業公然向中國台灣出售軍事裝備，如果中國政府為了維護國家主權而拒絕購買美國波音公司的飛機，那麼，美國波音公司有可能會撐不下去。



對美國政府發動的貿易戰爭，中國政府已經做好了充分的準備。不過，中國國內一些人陰陽怪氣，他們認為提高關稅是一種貿易保護主義的做法，是典型的閉關鎖國，是一種被動的防守策略。美國對中國提高關稅，標誌著美國的衰落，也標誌著美國的閉關鎖國。中國完全沒必要針鋒相對。如果中國對美國出口中國的產品增加徵收懲罰性關稅，那麼，就意味著中國同樣閉關鎖國，這對於中國經濟發展極為不利。這種觀點不能不令人搖頭嘆息。美國對中國出口美國的產品增加徵收懲罰性關稅，是典型的貿易制裁措施。如果中國政府視而不見，置之不理，那麼，中國出口企業的利益必然會受到嚴重損害。正因為如此，中國必須對美國出口中國的產品徵收懲罰性關稅。這是一個法律問題，也是一個政治問題，而不僅僅是一個經濟問題。當然，中國在對美國出口中國產品增加徵收懲罰性關稅，一定會根據中國經濟發展需要，針對不同的商品採取不同的關稅措施。中國政府絕對不會胡子眉毛一把抓。



中美兩國貿易摩擦兩敗俱傷。但是，這是美國強加給中國的戰爭而不是中國強加給美國的戰爭，中國一些公眾人物應當向美國政府表達自己的立場而不是向中國政府表達自己的立場。中國不願意看到中美兩國發生貿易衝突，但是，美國兵臨城下，中國不得不採取措施加以應對。更重要的是，美國發動貿易戰爭只是表象，目的是要促使中國繳械投降。從美國商務部和美國財政部以及美國貿易代表辦公室所披露出來的信息來看，美國對中國的工業現代化規劃恨之入骨，要求中國全面放開金融市場而美國卻沒有打算對中國開放金融市場。美國這種居高臨下的恐嚇，只能會激發中國人民昂揚的鬥志，不可能迫使中國乖乖投降。中國不願意和美國發生了戰爭。既然美國試圖通過戰爭的方式達到不可告人的目的，阻礙中國的現代化進程，那麼，中國只能積極應戰，因為只有這樣才能確保中國的國家利益和中國的現代化建設不會受到更嚴重的影響。



中美兩國貿易戰爭將會以美國國內政局變化而告終。美國已經宣布國家進入緊急狀態，這說明美國總統和美國聯邦政府內閣官員已經意識到即刻到來的危險。如果美國無法控制局勢，伊朗對美國實施全面襲擊，那麼，美國在中東地區的利益將受到嚴重損害。駐守在卡塔爾的美國中央司令部已經被伊朗宣布為恐怖組織，美國在中東地區的軍事基地都可能會成為伊朗打擊的軍事目標。如果美國不採取措施緩和與伊朗的關係，決心和以色列聯合對伊朗發動戰爭，那麼，美國將會陷入伊朗戰爭泥潭。



美國總統和美國內閣官員似乎對美國的霸權地位過於自信，認為只要美國發出指令，其他國家就必須乖乖就範。其實不然，美國已經處於霸權衰弱下行通道之中，如果美國繼續對世界各國指手劃腳，撕毀簽署的多邊協議，退出國際多邊組織，那麼，美國一定會成為國際社會的“孤兒”。現在一些國家出於政治和商業利益考慮，仍然願意和美國站在一起，但是，如果美國繼續奉行單邊主義和貿易保護主義，美國的西方盟友將會逐漸地離開。美國將會因為自己的粗魯和莽撞失去國際社會的尊敬，將會因為自己的極端自私和霸道行徑站在世界各國的對立面。