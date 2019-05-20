美空軍組建五代機假想敵中隊

第65“入侵者”中隊將裝備F-35A戰鬥機。 中評社北京5月20日電／美軍近日發布消息稱，美空軍即將在內華達州內利斯空軍基地重建第65“入侵者”中隊，這支假想敵中隊未來將裝備F-35A戰鬥機，協助美空軍模擬對抗其他空中強國的第五代戰鬥機。



此次重建的第65“入侵者”中隊在美空軍歷史上赫赫有名。作為冷戰時期美空軍3支假想敵中隊（其他兩支為駐內利斯空軍基地的第64中隊和駐埃爾門多夫空軍基地的第18中隊）之一，第65“入侵者”中隊20世紀70至80年代曾在空戰中模擬蘇聯戰鬥機的特點及戰術，與美國及其盟國的飛行員進行對抗演練，訓練了數千名飛行員。美空軍將領莫斯利曾說，第65“入侵者”中隊的歷史是“傳奇性的”，該中隊“對我們（美軍）航空兵空戰能力的提升發揮了直接作用”。



冷戰後期以來，第65“入侵者”中隊命途多舛。該中隊1989年曾被撤編，後於2006年在內利斯空軍基地重建，裝備19架採用俄式迷彩塗裝的F-15C/D戰鬥機。此後，第65“入侵者”中隊多次在“紅旗”軍演中表現突出，並與內利斯及其他空軍基地的部隊合作，共同制定新的戰術和程序，以“應對敵方戰力的不斷變化”。奧巴馬政府時期，作為美軍全面削減運營成本計劃的一部分，第65“入侵者”中隊於2014年9月再遭解散，美空軍假想敵中隊再次降為兩個。當時，美空軍對政府以“差錢”為由裁撤假想敵中隊的做法頗有微詞。



特朗普政府上台後，開始對國際安全形勢和軍事態勢進行重新評估，認為俄羅斯等戰略對手的威脅程度與日俱增，隱形戰鬥機技術也在逐步擴散，五角大樓要據此重新設計下一場戰爭。近年來，空中作戰司令部司令霍爾姆斯等美空軍高級將領在多個場合表示，為有效應對俄羅斯等國技術較為成熟的五代戰鬥機，美空軍需要用一款新型隱形有人作戰平台，來模擬上述新興威脅；而伴隨F-35戰鬥機數量不斷增加，如果選擇F-35戰鬥機充當假想敵戰鬥機，既能提升美空軍訓練水平，也不影響其整體作戰能力。



2018年以來，美軍內部開始流傳重建第65“入侵者”中隊的消息。美空軍網站發布消息稱，美空軍將從佛羅里達州的埃格林空軍基地轉移9架沒有實戰經驗的F-35A戰鬥機，作為第65“入侵者”中隊的骨幹機型，F-35A的應用軟件可模擬潛在對手的傳感器、傳感器融合、電子戰和通信能力。同時，美空軍將從加利福尼亞州的愛德華茲空軍基地派遣兩架F-35A戰鬥機到內利斯空軍基地，加入第24戰術空中支援中隊，為美空軍五代隱形戰鬥機提供近距離空中支援訓練。

