俄部署電子戰綜合作戰系統反制西方

俄羅斯“克拉蘇哈”電子戰系統。 中評社北京5月20日電／日前俄羅斯在波羅的海飛地加裡寧格勒部署7座高塔式電子戰綜合作戰系統“摩爾曼斯克-BN”，引起美國等北約國家高度重視，五角大樓甚至呼籲俄軍立即拆除這些作戰系統，認為其潛在威力堪比核武器。“摩爾曼斯克-BN”是俄軍現代化戰略級電子戰系統，與此前曝光的“居民”“汽車場”“克拉蘇哈”等戰術級電子戰平台，共同組成譜系覆蓋完備、類型規模龐大的電子戰體系，成為一支應對西方戰略擠壓的新質作戰力量。



重點發展



俄格衝突後，俄軍意識到電子戰在現代戰爭中的重要作用，不斷加快該力量建設步伐，先後組建第15獨立電子戰旅和各戰區直屬電子戰旅，並在每支常規作戰旅中編設電子戰連。此次引發西方擔憂的“摩爾曼斯克-BN”歸屬西部戰區司令部指揮。



目前，俄戰略級電子戰系統主要包括“摩爾曼斯克-BN”和“薩馬爾罕”兩型。其中，“摩爾曼斯克-BN”系統有效干擾距離達5000千米，覆蓋範圍包括整個歐洲大陸，具備戰略預警、電子情報搜集、電子干擾與壓制能力，可同時對20個不同頻率信號目標進行電子戰壓制。“薩馬爾罕”性能屬於核心機密，有俄專家稱，這一先進電子戰系統能夠將美軍“戰斧”巡航導彈變成回旋鏢，讓其飛回北約國家。



除上述兩款戰略殺器外，俄還向各級部隊裝配一批先進電子戰武器，包括車載“克拉蘇哈”電子戰系統、“索具-3”投射式氣動干擾源系統、具有裝甲輸送車底盤的“水底生物”系統、機載“希比內-10V”電子戰系統，以及“居民”和“汽車場”電子干擾站。俄還為米-24、卡-52武裝直升機和米-17運輸直升機裝備“維捷布斯克”和“總統”單機保護系統，在米-8直升機上安裝“杠杆”電子干擾站，空天軍接收多架伊爾-22“伐木人”電子戰飛機。戰術性能方面，各兵器作用針對性強，能夠實現“本小利大”的低效費比。



此外，新一代機動型電子戰系統“季夫諾莫裡耶”，由高技術指揮所、電子偵察站和強大的電子壓制設備組成，可在數分鐘進入作戰狀態，作用範圍達數百千米，能同時干擾機載雷達、通信和控制系統，甚至衛星導航系統，還可對E-3、E-2預警機和E-8指揮機雷達實施強大干擾。被譽為“俄電子戰系統的未來”的“塔蘭圖拉”系統，可協助蘇-34戰鬥轟炸機保護機群中其他戰機防範敵方雷達，目前該系統已進入測試階段。



充當奇兵



無論是應對邊境附近北約等西方國家的軍事挑釁，還是在中東和烏克蘭東部地區的實戰用兵，俄電子戰力量都起到“軟”殺傷的戰場制敵效果。

