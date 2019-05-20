藍痛批蔡英文失政　籲明年讓東廠政府下架

藍委江啟臣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）今天是蔡英文政府執政三周年，中國國民黨上午舉行“蔡政府執政三周年施政總檢討”記者會，由主席吳敦義率智庫及“立院”黨團幹部共同召開。國民黨“立院”黨團也在記者會中展示“蔡政府520三年失政回顧”月曆，逐月標示蔡英文執政三年期間的種種“失政”作為；更在2020年1月的月曆上，特別將11日標註了“掰”字，提醒全民務必要在明年一月以選票讓民進黨下台，下架這東廠政府，要過好日子就交給國民黨。



這場在國民黨中央黨部中山廳召開，由吳敦義親自主持，副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌及多位國民黨智庫、“立院”黨團幹部都出席。智庫方面由副董事長林中森、執行長高永光、副執行長陳雄文、召集人黃德福、林祖嘉、林郁方出席；“立院”黨團由政策會執行長兼黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、副書記長林奕華、“立委”曾銘宗、王育敏等人出席。



江啟臣在會中展示“蔡政府520三年失政回顧”月曆內容，包括內政、外交、勞基法、司法干預等重大議題，舉凡，駐外機構政治任命，企圖三級機關首長也改政治任命，農田水利會直選變官派、血崩式及骨牌式斷交、象徵勞權大退步的一例一休強勢三讀、利用不當黨產處理條例，執行清算鬥爭的假正義促轉東廠、利用“中選會”干預公投提案、大選的選舉亂象，以及815大停電、823大淹水。



江啟臣表示，蔡英文執政可謂天災人禍樣樣來，亂政事蹟個個都不少，去年傾瀉而出的執政亂象皆在月曆內一一羅列。



吳志揚則說，蔡英文執政三年毀憲亂政，跟強盜沒兩樣，只拚政治不拚經濟，還放任東廠鷹犬橫行，希望大家明年一月一起終結蔡的執政，下架這東廠政府，要過好日子就交給國民黨。



林奕華也提到，蔡英文執政完全不及格失民心，兩岸“外交”部分，兩岸政策錯誤，不願承認九二共識，讓兩岸倒退急凍，還逢中必反、逢美必親、逢日必軟，現在蔡為了拚初選全台趴趴走，更自認辣台妹撿到槍，各種嗆辣言論挑戰對岸，把兩岸關係推向危險邊緣，她要問的是，蔡還記得自己是“中華民國總統”嗎？所以只有2020將蔡政府下架，才會有兩岸和平和國際空間。