大陸航空公司首次開通澎湖航線

歡迎儀式現場 中評社上海5月20日電（作者 常志康）5月12日，上海吉樣航空公司首航台灣澎湖的H01361航班08：22在上海浦東國際機場起飛，1006降落在美麗的澎湖。這是大陸航空公司首次開通澎湖航線。



澎湖縣政府縣長賴峰偉在機場舉辦歡迎儀式，熱烈歡迎上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝等一行，聞訊而來的記者採訪了李文輝。上海有關方面負責人李驍東、趙宏亮、黃曄 同機抵達，上海各界代表及觀光旅遊人士135人同機抵達。



澎湖縣賴峰偉表示，澎湖旅遊資源豐富多元，深具觀光發展的優勢及潛力，未來將更積極推展澎湖觀光，發展經濟，尤其澎湖仰賴觀光業，必須積極開拓客源。期透過包機直航之引入行銷，帶動地方產業繁榮發展，期盼日後能藉此模式，帶動常態性之遊程，共同創造上海與澎湖旅遊新型態，並提升澎湖在國際旅遊市場的知名度。



吉祥航空公司目前已開通上海至台北、高雄航線，由最新787夢想客機執航，澎湖航線是吉祥航空開通上海－台灣的第三個航點，實現了澎湖有史以來直航大陸零的突破，為兩岸民眾往來提供了更多選擇。



吉祥航空公司總裁趙宏亮表示，未來將加大航班投入，為兩岸經貿往來、探親訪友、民眾旅遊、文化交流提供更多便利。