民調下跌　韓：國民黨拉肚子柯P越來越強

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月20日電（記者 蔣繼平）針對最新民調無黨籍台北市長柯文哲民調竄起，中國國民黨高雄市長韓國瑜聲勢下滑，韓國瑜20日上午在高雄市議會受訪表示，只要國民黨不團結、民進黨內鬥內鬨，柯P一定會越來越強；他說，民調起伏代表反映民心，國民黨必須團結才會贏。



聯合報系民意調查中心20日公布2020年“總統”大選民調，在柯文哲參選的前提下，藍營不論派出韓國瑜或郭台銘，目前聲勢都僅與柯相當，已無優勢。調查也發現，若柯文哲不參選，轉為藍綠對決，不管對上蔡英文或賴清德，郭台銘民調都領先韓國瑜。



且各種競選組合顯示，韓國瑜支持率都較三周前下滑5個百分點，取而代之是柯文哲的聲勢上揚，支持率較三周前上升3至7個百分點。



針對媒體詢問“民調柯文哲上升”一事，韓國瑜20日在高雄市議會受訪時表示，這很正常，他一直強調，只要國民黨不團結，柯P的民調一定會往上，國民黨拉肚子，柯P身體會越來越強壯，民進黨只要內鬨、內鬥越厲害，柯P一定會越來越強，這是必然。



韓國瑜表示，對他來講，民調高要警惕，民調低要努力；民調起起伏伏，反映人民的心聲，國民黨必需要團結。



媒體問未來是否有“柯韓會”，韓國瑜表示，柯文哲沒有排柯韓會，但是柯P來高雄，其他人都來高雄，是有必要的！將來選“總統”的人一定都要來了解南台灣，重視南台灣的經濟發展，不管誰要來，以他個人立場都是樂觀其成的。



韓國瑜也表示，因為民進黨蔡英文施政三年實在施政很差，各行各業士農工商怨聲載道，現在快到選舉了，搞到兩岸關係越來越緊張甚至拋出政治敏感度高的議題。其實萬變不離其宗，最終的根是什麼，就是幫人民過好日子，更好的生活發展，帶來希望。他說，一個“總統”若沒有辦法做到，民調一定會低，要回到根本上去思考，這是他對蔡英文的建議。