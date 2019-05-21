牛津教授答中評：英國脫歐遠比看到的更複雜

英國牛津大學教授彼得•弗蘭科潘（中評社 馮帆攝） 中評社北京5月21日電（記者 張爽 實習記者 馮帆）英國牛津大學教授彼得•弗蘭科潘在第二十八屆萬壽論壇上對中評社表示，英國脫歐遠比表面上看到的要複雜，離開歐盟、逆全球化只是英國脫歐所表現出的一部分。作為局外人，很難理解英國脫歐的原因。“這反映出世界在發生變化，我們越來越難做出選擇。我們不知道應該做什麼，我們不知道世界會變成什麼樣。”



談及中英關係，他表示，中英關係並不總是最好的，但中英彼此互相尊重，兩國關係十分緊密。如果脫歐真的發生了，不僅會影響中英關係，也會影響中國與歐洲的關係。中國樂見英國加入“一帶一路”合作，但是脫歐進程牽扯了英國太多的精力，英國未能騰出手來與中國商討“一帶一路”合作。



他還對中評社說，從中國的角度而言，希望有越來越多的歐洲國家加入“一帶一路”合作，但很難預料未來歐洲是否會出現參與“一帶一路”合作的潮流，因為歐洲國家是否加入“一帶一路”合作主要取決於國內政治。現在歐洲有許多政治極化的趨勢，西班牙、德國馬上將迎來大選，大選的結果如果是右派上台，那麼不僅會有國內政治影響，也會改變這個國家對待世界的方式，包括如何對待中國與“一帶一路”倡議。



彼得·弗蘭科潘是英國著名歷史學家。牛津大學伍斯特學院高級研究員，牛津大學拜占庭研究中心主任，著有《絲綢之路——一部全新的世界史》一書。

