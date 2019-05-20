“通武廊”將推進9方面合作促京津冀協同發展

中評社北京5月20日電／19日，京津冀三地發展改革部門在河北廊坊舉辦“通武廊產業協同創新發展懇談會”，北京通州、天津武清、河北廊坊三地今年將在科技創新、文旅交流、交通互聯、教育合作、生態環境保護、氣象災害預警、醫療衛生、北運河生態文化、市場監管等9個方面開展合作。



按照計劃，北京通州、天津武清、河北廊坊將成立三地科技企業孵化器聯盟和技術轉移聯盟，推進資源共享及人才、知識、技術等創新要素跨區域流動和對接，共同推動交通互聯互通建設，廊坊香河縣和武清區將開通多條公交線路。



“通武廊”三地文化執法隊伍將開展聯合執法檢查，重點檢查書庫、圖書批發市場、印刷企業及文物、演出市場，並舉辦系列文化、旅遊活動。三地分別承辦高中、初中和小學階段的大型教育論壇活動，促進北京財貿職業學校和廊坊三河、香河、大廠4所職業院校開展實質性合作。



為保護區域生態環境，三地將同步開展去產能、散煤整治和清潔替代、機動車污染防治、揚塵面源污染綜合治理、工業污染深度治理、重污染天氣應對等六大攻堅行動。針對跨區域、跨流域環境污染問題，開展聯合執法辦案。



按照安排，三地還將在氣象災害預警、醫療衛生、北運河生態文化、市場監管等方面開展合作。其中包括：推進北京市通州區婦幼保健院與廊坊市婦幼保健中心對接合作；開展疑難問題遠程會診和預防保健信息溝通；推進北運河生態綜合治理及水體協同保護；探索建立三地食用農產品產銷准入規範，共同制定重大活動食品安全保障規範標準，互認食品檢驗機構出具的檢驗報告等。



（來源：新華網）