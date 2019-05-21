汪毅夫：文獻及其參考文獻

《台灣是中華人民共和國不可分割的一部分》書影（來源：汪毅夫提供） 中評社北京5月21日電（作者 汪毅夫）我手頭的這本《台灣是中華人民共和國不可分割的一部分》（圖一）， 書之扉頁背面有“內容提要”稱：“這是一本極為適時的學習參考書”，又有說明稱：本書“根據蘇聯國立政治書籍出版社1953年 俄文本譯出” ；書之版權頁標明： “[蘇]尼基金著” 、曾真譯 ，遼寧人民出版社1955年2月第1版第1次印刷，新華書店沈陽發行所發行，定價2200元（按，相當於2角2分）。 這本當年“極為適時的學習參考書” ，近數十年里卻鮮為人知、亦罕見有人提及。於今視之，本書的文獻價值不可低估。文獻者，有歷史意義或有研究價值的圖書也。



本書多次述及當年蘇聯在台灣問題上明確而堅定的立場，謂：“蘇聯政府一貫反對分裂中國的計劃，保衛中國人民的主權，對人民中國爭取台灣歸併大陸祖國，給了很大的精神上、政治上的援助” 。俺這就明白啦，為什麼當年蔣介石有《反共抗俄基本論》，氣勢汹汹地以“反共抗俄” 為其“思想言論的準則” ，言必稱“反共抗俄”，連空頭支票《戰士授田條例》的全稱也是 《反共抗俄戰士授田條例》。



本書多次提及台灣民主自治同盟及其領導人“勇敢的女愛國志士謝雪紅” 、“參加1947年2月起義的愛國志士胡（吳）克泰” 。



本書披露：“1950年秋，旅日台灣人舉行了代表會議，致電聯合國大會和蘇聯部長會議主席斯大林同志。請願書是由著名的民主運動人士李延禧、甘文芳、劉啟盛以及其他台灣愛國民主人士簽署的”。“由四萬旅日台灣人名義給斯大林同志的呼籲書上說：我們是中國人，我們熱望成為中國大家庭的一分子。我們正在為統一不可分割的中國的幸福而奮鬥。我們爭取統一，反對分裂。我們是能夠為自己建立真正的自治的，我們不需要有名無實的獨立。因此，任何用台灣人的名義所提出的企圖使我們與中國分離的建議，都不能代表台灣本島或旅居島外的台灣人的願望” 。



以上所記，頗具歷史意義和研究價值。



本書引用和參考的文獻，如《伍修權控訴美國侵略中國的發言》（人民出版社1950年版）、劉大年《美國侵華史》（人民出版社1950年版）和欽本立《美國經濟侵華史》（世界知識出版社1954年版）也是研究者應該注意的。本書有一個問題。原著出於1953年，譯本出於 1955年，而欽本立《美國經濟侵華史》出於1954年。顯然，從俄文原著 到中文譯本、從編輯到出版的過程里有一處破綻。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）