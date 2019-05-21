台退將王文燮：兩岸都是中國人遲早會統一

中華戰略學會理事長王文燮。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨要角、2020黨內初選參選人對兩岸論述各有觀點，中華戰略學會理事長、陸軍退役上將王文燮接受中評社訪問時表示，“九二共識”是雙方的協議，經過很長的時間，沒必要另提新論述，兩岸都是中國人，遲早會統一，所以大陸不必急。



王文燮，1932年生，祖籍山東省日照市，曾任聯勤總司令部總司令、“國防部副部長”、國民黨黃復興黨部主委。現任國民黨中評委主席團主席、台灣山東同鄉會長、中華戰略學會理事長。



今年87歲，曾任“國防部”副部長的王文燮表示，“九二共識”是當年兩岸之間的協議，其實就是“一個中國”，對台灣而言，“一中”依據“憲法”就是“中華民國”，大陸與台灣都是中國，而且美國人也承認，認為兩岸的中國人是“一個中國”。



他指出，美國人不希望改變兩岸和平現狀，但兩岸中國人希望統一，而美國人認為兩岸的問題要和平解決，不要打仗，只是美國人講明不做兩岸的調人、會保持中立，如果兩岸打起仗來，美國人也沒說要干涉，所以兩岸之間的問題，誠如大陸一再強調“九二共識”是“定海神針”，只要有了“九二共識”，兩岸就不會打仗。



擔任台灣山東同鄉會長的王文燮表示，退休後常赴大陸訪問，每次都會對大陸的朋友強調兩岸都是中國人，兩岸遲早會統一，只是時間問題，所以根本不必急，雙方也不必開戰，畢竟兩岸都承認是“一個中國”，至於兩岸要如何談統一？他的了解是，大陸方面保持開放的態度，什麼問題都可以談。



他告訴中評社，“九二共識”經過很長的一段時間，當年若非新加坡已故資政李光耀在兩岸之間奔走，也不會促成兩岸和解、探親、開放往來，所以兩岸論述不需要另提新名詞，維持“九二共識”就可以了，而且一貫主張維持兩岸和平是國民黨既定的政策，所以2020年只要國民黨執政，兩岸關係一定會愈來愈好。



王文燮曾任國民黨黃復興黨部主委近10年，現任中評委主席團主席，對於黨內這次有6人角逐2020大選提名，他認為，黨內現在很多人想出來選，當然是看到民進黨氣勢不好，有機會當選，所以很多人才會出來，雖然誰能獲得提名還不知道，但現在大家都認為韓國瑜與郭台銘兩人可能比較有機會。



至於是否有人會不滿提名特別辦法，導致日後分裂？王文燮指出，國民黨過去會失敗都是不團結，而非民進黨厲害，黃復興黨部所屬退伍軍人黨員比較團結，所以不是問題，而且國民黨2016年大選吃過虧，相信這次不會重蹈覆轍，況且這次參選人沒有互相攻擊，黨內提名特別辦法採全民調、只辦政見會而非辯論會，也可以減少內鬥機會，所以相信將來不管誰出來，應該都會團結一致追求勝選。

