王文燮語中評：美國不會幫台灣打仗

中華戰略學會理事長王文燮。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）中華戰略學會理事長、陸軍退役上將王文燮接受中評社訪問表示，蔡英文政府不斷製造兩岸緊張情勢，目的是為了2020選舉；美國近期釋放大陸軍機繞台、美國軍艦行經台灣海峽的訊息，想製造有能力保護台灣的印象，但美國不會為台灣打仗。



王文燮，1932年生，祖籍山東省日照市，曾任聯勤總司令部總司令、“國防部”副部長、國民黨黃復興黨部主委。現任國民黨中評委主席團主席、台灣山東同鄉會長、中華戰略學會理事長。



曾任“國防部副部長”的王文燮表示，蔡英文當年向李登輝建議 “兩國論”，所以她主張台獨，以這個立場去製造兩岸對抗的形勢，有利於她的選舉，簡單講就是故意指大陸想要武統，把台灣吃掉，藉此激起民眾危機意識去支持民進黨對抗大陸，所以她的主要目的是為了2020選舉。



他指出，美國公布大陸的軍機通過台海、也公布美軍行經台海訊息的原因，是為了製造大陸威脅台灣、美國有能力保護台灣的印象，可是真正來講，美國不會為台灣打仗。



現任中華戰略學會理事長、精通戰史的王文燮分析，從過去歷史來看，美國從來就沒為台灣打過仗，即使八二三砲戰，也從沒插手、沒幫台灣打過仗、沒開過砲，美國不希望兩岸對打是為了自己的利益，何況台灣海峽是公海，所謂“台海中線”是當年美軍協防台灣時所設下的“概念線”，沒有明確座標，目的是希望兩岸不要對打。



他說，其實以現在的科技、雷達偵測能力，大陸的軍機從起飛到降落，飛過“台海中線”，台灣其實都知道，但要不要公布是政治考量，所以大陸的軍機通過台海不是什麼了不起的事情，而且不只一次，今年3月31日與4月1日有兩批大陸軍機通過台海、日本宮古海峽活動，對大陸來說是向日本展示軍力，對台灣則是視兩岸是“一個中國”，所以通過台海認為是只經過國土而已。



他向中評社分析，美國不會為了台灣開戰，所以不存在中美若開戰誰會贏的問題，如果雙方真的開打，其實沒人能下結論，可是就戰略利益來講，美國是打不了的，因為大陸可以很快集中軍力到台海，美國卻要花很多的時間調動軍隊，所以兩岸一旦開戰，對美國沒有利益，不可能出兵援助台灣。



他指出，美國現在拿台灣當做對抗大陸的籌碼，視為棋子而已，因為美國很清楚，所以不會開戰，台灣希望兩岸和平、不要打仗，大陸也主張和平，兩岸都承認“一個中國”，這是共識，雖然蔡政府不承認“一中”，但蔡英文承認“中華民國憲法”，“憲法”就是“一中”，何況，如果大陸真想處理台灣問題的話，可用的方法很多，根本也不用打。



王文燮告訴中評社，近來中美貿易戰的緣故，雙方軍事行動都只是在示威而已。從軍事角度來看，海軍、空軍都是屬於戰略軍種，因為可以很容易、很快的把軍力投射到任何地方，這也是美國在世界上有影響力的原因，可是要調動陸軍就很麻煩了；資料指出，美國現在有11艘航母，是世界第一大航母群，中共大約2023年會有4艘航母，是世界第二大航母群，中共雖有能力影響世界，但只需配置在大陸沿岸就是不可忽視的力量。



他表示，中國大陸的經濟體、生產力是世界第二大，消費力、科技發展進步速度都已超過美國，美國怕被超越，所以發動中美貿易戰，其實美國從清朝末年到現在，始終都是帝國主義，反觀大陸領導人習近平一再強調不會爭霸，提出“人類命運共同體”想幫助全人類，其實就是孔子說的“世界大同”，所以推動“一帶一路”是想用經濟手段實現《禮記》“禮運大同篇”的政治理想。



對於兩岸都追求和平統一，台灣是否還需要軍購？過去曾任聯勤總司令的王文燮指出，任何一個“國家”都要有防衛能力與一定的水平，過去他曾參訪許多“國家”的兵工廠，即便是永久中立國瑞士，也有先進裝備並全民皆兵；瑞典也擁有許多先進武器裝備，所以台灣當然也要有防衛能力，而且要隨時代進步汰舊換新，硬體武器裝備要更新，軟體戰略、戰術思想也要精進。



王文燮說，現在台獨人士，民進黨政府看美中吵來吵去好像很高興，其實台灣夾在中間，最受害的就是台灣，如果大陸市場沒了，台灣還能活得下去嗎？台灣和大陸鬧翻是中國人的不幸，中華民族的不幸，應以和平漸進的方式商談、促進諒解，求同存異，達到統一，才是兩岸同胞共同的願望。