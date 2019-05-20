初選方案若喬不定　卓榮泰稱用5/1報告案

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選，蔡英文與賴清德陣營下午在黨中央進行第三次協商，代表賴清德出席協調的“立委”林俊憲受訪時被問到可否6月中旬民調，他表示，“可以啊，只要大家對於民調方式有共識的話”，那就在6月10日到14日進行，“重點是民調的方式，有沒有辦法產生共識，但對方代表提議百分之百手機民調，“這不合理、強人所難”。



民進黨主席卓榮泰下午在協調前受訪表示，手機要不要納入？納入比例是多少？對比的模式是什麼，這個事情是今天協調的重點跟範圍。今天如果沒有結論，後天還是要有一個案會送中執會，就是5月1日的報告案。



民進黨幕僚單位5月1日向中常會提出報告案，建議5月22日“總統”初選協調截止；5月24日到5月26日舉辦1至2場政見發表會；5月27日至5月31日“總統”初選民調；6月5日中執會公告提名名單。



民進黨5月1日中執會決議5月22日討論初選時程，由於距離22日剩下沒幾天，民進黨積極邀請蔡賴雙方陣營協調。上次協調蔡陣營請出“大咖”林錫耀後，協調有了具體進展，但最後雙方又各說各話。賴陣營認為必須有5月底初選的時程，才有協調，但蔡陣營則提出，按照政見會等規劃，民調時間約落在6月10日至14日。



是否只要不是百分百手機民調，就可以妥協？林俊憲說，要有合理的比例，現在是對方提案要變更現有遊戲規則。被問到蔡陣營要求納入韓國瑜、柯文哲進行三人對比，能接受嗎？



林俊憲說，民進黨遊戲規則跟主要政黨比較，民進黨今天初選最大問題是，兩人在比賽，“其中一人控制遊戲規則”，希望今天大家誠心誠意談出共識結論。



如果一周舉辦一場電視政見會，不可能5月底前完成初選，林俊憲表示，若今天沒共識，政見會可以一周兩場或一場，回到中執會交付的任務，回到5月1日的中執會報告案。



他強調，請大家回顧4月10日當民進黨初選被延期，提出兩個不變，只是讓“立委”提名先走完，接下來進行“總統”初選，現在“立委”提名民調初選結束，當然要進行“總統”初選，這是當初都講得很清楚。



對於手機民調比例多少，民進黨主席卓榮泰下午受訪說，這都在協調範圍當中，手機要不要納入？納入比例是多少？對比的模式是什麼，這個事情是今天協調的重點跟範圍。



他表示，今天如果沒有結論，後天還是要有一個案會送中執會，就是5月1日的報告案，依照那個報告案的內容跟雙方做協調，如果雙方同意就照那個內容，如果雙方不同意，有新的協調結果，我們就按照新的協調結果；如果沒有，我們就照那個報告案，送中執會決議。



5月1日報告案送出去會不會被推翻？卓榮泰表示，中執會是合議制，他相信所有中執委經過這麼多時間，以及協調進展到目前來看，大家應該有一個初步的認知，我們應該盡快的把時程定下來。“不要說推翻，我們盡快訂一個合理的時程，這個合理的時程是雙方能夠接受，我們也能夠執行”，也符合這個時程的推算，就是這樣子。