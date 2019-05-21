鄭寶清：柯P必選2020　綠白不會合

鄭寶清。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月21日電（記者 黃文杰）民進黨“立委”鄭寶清接受中評社訪問表示，無黨籍台北市長柯文哲一定會參選2020，原因很簡單，就是“兵馬未動、糧草先行”，但是他對民進黨提名的候選人充滿信心，因為只有民進黨會維護台灣主權。至於白綠不會合，只有相互搶票，會影響多少民進黨的選票？隨著局勢改變的不同。



鄭寶清20日下午出席桃園市府“書藝啟程—橫山書法藝術館與歷史博物館結盟簽約儀式暨開館暖身活動”記者會，會後接受中評社訪問，做以上表示。



台媒最新民調，若柯文哲參選2020，聲勢與國民黨高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘旗鼓相當，韓國瑜20日在高雄市議會受訪表示，只要國民黨不團結、民進黨內鬥內鬨，柯P一定會越來越強，柯P除了利用週休到高雄行腳，也引用老子“生而不有、為而不恃、長而不宰”表明心跡，認為還是盡量充實自己，至於做不做再講。



“柯文哲一定會選，我很早就這樣說”鄭寶清告訴中評社，柯文哲絕對會參選2020，不然柯P為什麼這樣跑法？他引述“兵馬未動、糧草先行”，認為現在柯P所有動作，看出來，開始把糧草都運過去了，準備要打戰了。



鄭寶清分析，柯P一旦參選，必定會造成分票，會影響國民黨多少票？影響民進黨多少票？隨著局勢改變不同，但是他對蔡英文、對於民進黨提名的候選人充滿信心，只有民進黨候選人才會照顧台灣的主權，選票自然會有所區隔，光憑這一點，民進黨就是會贏。



被問到民進黨初選是否會延後到六月？鄭寶清說，我們現在的麻煩是，黨中央一直在放話，本來就說好是5月22日會定案，確定所有初選民調流程，當時就說明很清楚，怎樣都還沒有到5月22日，四處說會延期？



他解釋，黨內初選只有延期一次，就是決議5月22日民進黨中執會做最後定案，到時候就知道何時會進行民調，沒有所謂的射箭“靶”卻不見的問題，國民黨初選辦法改得更厲害，為什麼沒有人去講呢？



被問到如果初選繼續延長，基層更焦慮，會不會反讓蔡“更內傷”？會不會乾脆在民進黨全代會表決通過，直接徵召蔡英文？



鄭寶清重申，後天（5月22日）中執會就會有答案，他認為，民進黨絕對不會利用全代會來徵召蔡英文。